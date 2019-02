POHLED: Pivarník za Bílka. Nešťastně načasovaná změna

Bílek převezme reprezentaci Kazachstánu, devátého největšího státu planety. Provinční moravský klub ho nemohl udržet, přestože měl platnou smlouvu do 30. června 2020.

Atraktivní kvalifikační zápasy proti Belgii, Rusku nebo Skotsku, byť na lavičce Kazachstánu, nebo duely české ligy v Karviné nebo Příbrami? Pro Bílka jasná volba, navíc podpořená desetinásobně vyšší měsíční gáží než ve Zlíně. Pokud by zůstal, těžko by hledal motivaci.

S tím mají ve Zlíně zlé zkušenosti. Rok trvalo, než dali dohromady záložníka Traorého, jemuž v létě 2017 neumožnili přestup do Plzně. Nakonec rodáka z Pobřeží slonoviny prodali loni v srpnu do Slavie.

Přehled trenérů Zlína novodobá historie 1. ligy 1993–94 Petr Uličný 1994–95 Jozef Adamec 1995 Igor Štefanko 1995–96 Verner Lička 2002–04 Vlastislav Mareček 2004 Vlastimil Palička 2004–05 Pavel Hapal 2005–06 Lubomír Blaha 2006 Petr Uličný 2006–08 Pavel Hoftych 2008 Josef Mazura 2008 Ladislav Minář 2008 Stanislav Levý 2008–09 Ladislav Minář 2014–18 Bohumil Páník 2018 Vlastimil Petržela 2018–2019 Michal Bílek 2019–? Roman Pivarník

Odstupné za Bílka zlínskou pokladnu nenaplní, jde o „drobné“. Podle informací MF DNES nehodlali šéfové bohatého asijského svazu za Bílka zaplatit odpovídající odstupné. Pokud by klub Bílka neuvolnil, Kazaši by vzali někoho jiného a zklamaný trenér by zůstal na Letné.

Že Zlín nevyždímal z Bílkova odchodu více peněz, je jedna věc, jaké budou následky sportovní, se teprve ukáže. Čtyři trenéři během jedenácti měsíců, to není ideální stav v žádném kolektivním sportu. Po jarním chaosu s Vlastimilem Petrželou, kterého odváděly od trénování mimofotbalové starosti, se Zlín s Bílkem trefil do černého.

Jeho ztráta může bolet více než útěk francouzského kanonýra Beauguela do mistrovské Plzně. Bílek byl architektem změny herního stylu, jenž vynesl Zlín po podzimní části na šesté místo a Bílkovi chválu za pohledný fotbal.

Inspirován italským koučem Antoniem Contem vtiskl mužstvu systém hry na tři stopery, což mu vyhovovalo. Některým odepisovaným hráčům našel vhodné role i pozice v sestavě, ti si pochvalovali trenérův zápal, erudici, férovost a schopnost si získat kabinu na svoji stranu.

„Dbal hodně na šatnu, aby byla stmelená a klapalo to,“ řekl na jeho adresu zlínský kapitán Petr Jiráček, který pod Bílkem prožil v reprezentaci svoje nejplodnější fotbalové roky.

Bílek si získal přes počáteční pesimismus i fanoušky, o to těžší bude mít svoji roli jeho nástupce Roman Pivarník. Mužstvo přebírá v nezáviděníhodné situaci.

Už samotné načasování je nešťastné. Zimní příprava, letos navíc kvůli brzkému startu jara zkrácená, je v plném proudu. Na prosazení svých záměrů dostává Pivarník málo času, mužstvo bude poznávat za pochodu na soustředění v Turecku, kam odletí příští týden. Záhy po návratu ho už bude čekat třeskuté derby proti Slovácku.

Zůstane u Bílkova systému, nebo ho změní? To je jedna z mnoha otázek, které čekají na odpověď.

Pivarníkův příchod do Zlína není překvapením. Když se balil v květnu Petržela, jeho jméno bylo také ve hře, jenže zůstal ve Zbrojovce, kterou ve složité situaci v nejvyšší soutěži nakonec nezachránil. Po nepovedeném startu druholigové sezony pak skončil předčasně už po sedmém kole.

Synovec mistra Evropy z Bělehradu Jána Pivarníka však má ve svém trenérském životopisu také úspěchy. Se Sigmou Olomouc vyhrál český Superpohár, po dvou povedených sezonách v Bohemians ho angažovala Plzeň.

Roman Pivarník

Na druhou stranu byl ve Viktorii těsně před finišem sezony odvolán z prvního místa tabulky. Důvod? Neuspokojivý herní projev týmu. V Olomouci byl zase předtím propuštěn tři kola před závěrem sezony ze čtvrté příčky kvůli špatným výsledkům a upadající hře.

Zlínští fanoušci tak nad novým trenérem nejásají stejně jako v létě nad Bílkem. Pivarník tak má o motivaci více přesvědčit, že jeho volba byla správná.