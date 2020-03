Ve fotbalovém Zlíně zvažují trenérskou rošádu. Vrátí se Páník?

Ještě v pondělí přitom vedl trénink Jan Kameník. Zpackaný start jara, který Zlín srazil na barážovou příčku, však nenechal šéfy klubu v klidu a donutil je k akci. Kromě Páníka jsou ve hře také František Straka a kouč třetiligové Kroměříže a bývalý hráč Zlína Bronislav Červenka.

„Věřím, že řešení brzy najdeme,“ pronesl dlouholetý majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka.

Natvrdo to neřekl. Šance, že by Kameník koučoval tým v páteční předehrávce v Jablonci, pořád existuje. Ale už není veliká. Na Letné se teď kloní k trenérské rošádě, už sedmé od zmíněného Páníkova konce. Jenže do pátku moc času nemají. Jednání, která rozjel generální manažer klubu Zdeněk Grygera, musí být rychlá.

Ale třeba Páník by musel rozvázat dobíhající kontrakt v Baníku, navíc se o něho zajímá Příbram. Nedělní zápas posledního týmu ligy v Karviné sledoval ve společnosti příbramských funkcionářů.

„Nějak se to vyvine. Co má být, bude. Ve Zlíně jsem byl dlouho. Vždycky se rozcházím s dobrými vztahy. Fotbalově jsem tam vyrostl, začínal trénovat. Může se to stát. Takový je fotbal,“ reagoval Páník na dotaz, zda si umí představit comeback do klubu, se kterým nedávno slavil svoje největší trenérské úspěchy.

„To je science fiction. Hodně nereálné. Ani nad nabídkou neuvažuji. Není to na programu dne,“ prohlásil Bronislav Červenka, který s Kroměříží bojuje o postup do druhé ligy.

Zlínu sázka na mladého trenéra, který asistoval Páníkovi a všem jeho následovníkům, zprvu vycházela. Kameník relativně úspěšně zaskočil za odvolaného Pivarníka na jaře v play off o Evropskou ligu, pak po Josefu Csaplárovi vyvedl mužstvo v závěru podzimu z předposledního místa do klidného pásma.

Jenže po nepřesvědčivé zimní přípravě přišel mizerný vstup do jarní části a akutní záchranářské starosti. Zlín inkasoval po šílených kiksech v obraně deset branek ve čtyřech kol, Kameníkovi nepomohla ani leckdy nepochopitelná (ne)střídání. Týmu chybí drajv, elán, herní rukopis.

Klub teď potřebuje najít trenéra, který mužstvo okamžitě probere z letargie, jinak může být pozdě. Závěrečný los základní části je děsivý, spoléhat na skupinu o udržení anebo na nevyzpytatelnou baráž, do které Zlín směřuje, je příliš riskantní.