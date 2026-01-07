Chance Liga 2025/2026

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Autor: ,
  9:22
Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním fotbalovém věku, zajímavý pro bohatší a ambicióznější kluby Chance ligy. Jeho případný přestup však budou na Letné realizovat pravděpodobně až v létě.
Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín. | foto: ČTK

„Čeká nás ohromně náročné jaro a každý bod, který urveme, bude cenný. Kádr nebyl na podzim tak široký, jak bychom si představovali. O odchodech jsme se vůbec nebavili. Oslabení není na programu dne. Chceme tým spíše posílit,“ řekl na startu zimní přípravy trenér devátého týmu soutěže Bronislav Červenka.

Aby Zlín elegantního a odolného střeďáka prodal už v zimě, musela by přijít lukrativní nabídka, která by majitele klubu Zdeňka Červenku zaujala.

Nombilovi, který přišel do Zlína před dvěma lety z Interu Bratislava, vyprší smlouva až po příští sezoně. Ceny za přestupy na tuzemském trhu se navíc v poslední době utrhly ze řetězů a v letním přestupovém období za něj může nováček vyinkasovat více než teď.

Zlínský fotbalista Cletus Nombil (vlevo) v zápase s Jihlavou

Že s jeho odchodem kalkuluje, naznačil čerstvý nákup 22letého lotyšského středopolaře Kristerse Penkevicse, který ve Zlíně podepsal kontrakt na tři roky. Do Baťova města ho doporučil český trenér Miloslav Brožek, který v lotyšské Jelgavě momentálně vede sportovní úsek.

„Je velmi dobře pohybově a herně vybavený, dodá hře energii. Ve středu zálohy máme spíše ofenzivnější kluky, umí zabrat dozadu, ale vyjet i nahoru. Typologicky bude sedět do našeho týmu,“ je přesvědčený Červenka.

Penkevics má za sebou i dva starty za reprezentační áčko své země, loni si zahrál v přípravě proti Ázerbájdžánu a v závěrečném zápase světové kvalifikace v Srbsku.

Ve Zlíně bude druhým Lotyšem ve fotbalovém mužstvu po útočníkovi Davisu Ikaunieksovi, který však na Letné v sezoně 2019/20 zanechal minimální stopu.

„Zdejší prostředí je pro Lotyše vhodné. Mohou se dále rozvíjet,“ věří akvizici z Pobaltí, pro kterou není Zlín úplnou neznámou. V Jelgavě zažil osm českých spoluhráčů. „Řekli mi hodně o kvalitě zdejší ligy.“

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

První šanci se předvést v novém dostane v sobotním zápase zimní Tipsport ligy v Prostějově, další pak na herním soustředění v Turecku, kde se Zlín od 17. do 24. ledna postupně střetne s rakouským Blau Weiss Linz, srbskou Vojvodinou a bulharským Lokomotivem Sofia.

„Jsou to tři kvalitní soupeři podobní české lize,“ uvedl Červenka.

Herní kondici bude u Středozemního moře nabírat druhá zimní zlínská posila – stoper Jakub Jugas, který podzim v polské Cracovii proseděl na lavičce.

Zlínský Jakub Jugas na začátku zimní přípravy.

Trenér Bronislav Červenka.

„Je to odchovanec. Dá tomu všechno, týmu pomůže v kabině i na hřišti,“ těší Červenku návrat někdejšího zlínského kapitána.

Třetí nová tvář v přípravě, levonohý univerzál Nigérijec Emmanuel Oyedele Lekan (22) si musí místo v Červenkově výběru teprve vybojovat.

Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu

Ve Zlíně přitom věří, že naváže na svého krajana Stanleyho Kanua, který uspěl loni v zimě na testech a po postupu do Chance ligy se stal s bilancí 4+4 nejproduktivnějším hráčem nováčka spolu s Michalem Cupákem. Stejně jako o čtyři roky starší Kanu prošel i Lekan nižšími soutěžemi v Portugalsku.

„Máme ještě vytipované dva tři hráče. Když bude potřeba, můžeme tým o jednoho dva doplnit,“ naznačil Červenka, že zlínský kádr je víceméně kompletní a měnil by se jen kosmeticky.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

