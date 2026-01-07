Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

„Čeká nás ohromně náročné jaro a každý bod, který urveme, bude cenný. Kádr nebyl na podzim tak široký, jak bychom si představovali. O odchodech jsme se vůbec nebavili. Oslabení není na programu dne. Chceme tým spíše posílit,“ řekl na startu zimní přípravy trenér devátého týmu soutěže Bronislav Červenka.
Aby Zlín elegantního a odolného střeďáka prodal už v zimě, musela by přijít lukrativní nabídka, která by majitele klubu Zdeňka Červenku zaujala.
Nombilovi, který přišel do Zlína před dvěma lety z Interu Bratislava, vyprší smlouva až po příští sezoně. Ceny za přestupy na tuzemském trhu se navíc v poslední době utrhly ze řetězů a v letním přestupovém období za něj může nováček vyinkasovat více než teď.
Že s jeho odchodem kalkuluje, naznačil čerstvý nákup 22letého lotyšského středopolaře Kristerse Penkevicse, který ve Zlíně podepsal kontrakt na tři roky. Do Baťova města ho doporučil český trenér Miloslav Brožek, který v lotyšské Jelgavě momentálně vede sportovní úsek.
„Je velmi dobře pohybově a herně vybavený, dodá hře energii. Ve středu zálohy máme spíše ofenzivnější kluky, umí zabrat dozadu, ale vyjet i nahoru. Typologicky bude sedět do našeho týmu,“ je přesvědčený Červenka.
Penkevics má za sebou i dva starty za reprezentační áčko své země, loni si zahrál v přípravě proti Ázerbájdžánu a v závěrečném zápase světové kvalifikace v Srbsku.
Ve Zlíně bude druhým Lotyšem ve fotbalovém mužstvu po útočníkovi Davisu Ikaunieksovi, který však na Letné v sezoně 2019/20 zanechal minimální stopu.
„Zdejší prostředí je pro Lotyše vhodné. Mohou se dále rozvíjet,“ věří akvizici z Pobaltí, pro kterou není Zlín úplnou neznámou. V Jelgavě zažil osm českých spoluhráčů. „Řekli mi hodně o kvalitě zdejší ligy.“
|
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?
První šanci se předvést v novém dostane v sobotním zápase zimní Tipsport ligy v Prostějově, další pak na herním soustředění v Turecku, kde se Zlín od 17. do 24. ledna postupně střetne s rakouským Blau Weiss Linz, srbskou Vojvodinou a bulharským Lokomotivem Sofia.
„Jsou to tři kvalitní soupeři podobní české lize,“ uvedl Červenka.
Herní kondici bude u Středozemního moře nabírat druhá zimní zlínská posila – stoper Jakub Jugas, který podzim v polské Cracovii proseděl na lavičce.
„Je to odchovanec. Dá tomu všechno, týmu pomůže v kabině i na hřišti,“ těší Červenku návrat někdejšího zlínského kapitána.
Třetí nová tvář v přípravě, levonohý univerzál Nigérijec Emmanuel Oyedele Lekan (22) si musí místo v Červenkově výběru teprve vybojovat.
|
Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu
Ve Zlíně přitom věří, že naváže na svého krajana Stanleyho Kanua, který uspěl loni v zimě na testech a po postupu do Chance ligy se stal s bilancí 4+4 nejproduktivnějším hráčem nováčka spolu s Michalem Cupákem. Stejně jako o čtyři roky starší Kanu prošel i Lekan nižšími soutěžemi v Portugalsku.
„Máme ještě vytipované dva tři hráče. Když bude potřeba, můžeme tým o jednoho dva doplnit,“ naznačil Červenka, že zlínský kádr je víceméně kompletní a měnil by se jen kosmeticky.