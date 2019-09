O Baroše má Zlín zájem, jeho příchod je ale nereálný, tvrdí Grygera

„Bary je tak spjatý s Baníkem, že si to nedokážu představit,“ říká Grygera o svém bývalém reprezentačním spoluhráči.

Potvrdíte, že jste se o jeho možném příchodu do Zlína bavili?

Řeknu na rovinu, že s Barym jsem v kontaktu dlouhodobě. Když jsme před čtyřmi lety postoupili, tak jsem mu v nadsázce řekl, že jednou musí ke mně do Zlína. On mi to ve srandě slíbil. Beru to tak, že teď se dostal do situace, kdy není v Baníku moc vytěžovaný a chce něco změnit. Ví, že my o něho máme zájem. Po všech stránkách je to ikona a určitě by mám pomohl. Ale pro mě je to nereálný sen.

Pomoc přitom potřebujete. Po vítězství 3:0 v Opavě se zdálo, že jdete správným směrem. Nečekané porážky doma od Karviné 1:4 a v Budějovicích 0:2 vás ale vrátily tvrdě na zem, že?

Je to pravda. Věděli jsme, že na začátku si to bude muset po změnách s novým trenérem sednout. Po Opavě jsem si říkal, že jsme na dobré cestě. Ale zase jsme věděli, že nás čeká těžký zápas proti Karviné. Šli jsme do něho poprvé v roli favorita. Byl jsem u toho, když ho trenér správně nazval jako zápas past. Přestože na to hráče připravoval, bohužel se to potvrdilo. Utkání jsme nezvládli, ale věřili, že další zápas nám může zase pomoct. Jenže musím přiznat, že v Budějovicích to nebylo dobré.

I když jste prohráli nižším rozdílem než proti Karviné, souhlasíte, že výkon byl ještě horší?

Určitě. Karviná nám dala rychlý gól, ale do poločasu jsme měli tři tutovky a v přestávce jsme klidně mohli vést 3:1. Druhý poločas ovlivnilo zbytečné vyloučení po faulu na útočné polovině. Naše chyba. Chvíli nato jsme inkasovali a pak už je to složité. Nemáme takovou sílu, abychom zápas obrátili. Párkrát se nám takový zázrak povedl, ale nejde to pokaždé. Ale z Budějovice jsem byl hodně zklamaný a rozladěný. Dal jsem to hráčům pocítit. Klukům jsem po zápase něco řekl. Přístup se mi nelíbil.

Prý jste byl v kabině za hráči už v pauze?

Je to tak. Věřím, že se z toho ponaučíme.

Vnímal jste to tak, že s Budějovicemi jste prohráli hlavně kvůli špatnému přístupu?

Mohlo to tak vypadat. Ale v těchto věcech jsem opatrný. Spíše se nenašel nikdo, kdo by se pokusil zápas zlomit, nastartovat tým. Tentokrát do toho spadli všichni. V zápase nebyl nikdo, kdo by obstál. Beru to týmově, že na tom máme podíl všichni, počínaje mnou. Spíše mě zaráží něco jiného.

Povídejte.

Každý týden vidím, jak hráči trénují. Je tam rychlost, náboj, intenzita. Trenér je náročný, nechce ulevit. Dvakrát týdně jsou tréninky dopoledne i odpoledne. Pak přijde víkend a najednou to tam není. Kdybych nechodil na tréninky, tak si řeknu, co se tady dělo. Když vidím, že to v tréninku jde, tak to chci vidět i v zápase.

Tušíte, proč to nejde?

Nad tím jsme v pondělí s trenérem debatovali snad dvě hodiny. Snažíme se to rozebrat s nadhledem, protože nechceme dělat unáhlené závěry. Po Opavě to vypadalo růžově, po Budějovicích nás zase někdo vidí dole. Snažím se to vybalancovat. Teď je na trenérovi, aby pracoval s týmem. Řekl jsem mu, že během reprezentační pauzy je prostor, abych s některými individuálně mluvil. Ale jen z mojí pozice generálního manažera. Sportovní stránka je mezi trenérem a hráči. Do toho nechci zasahovat. Věřím, že trenér východisko najde. Je zkušený, spoustou toho ve fotbale prošel. Ale také hráči se k tomu musí nějak postavit.

Bude mít propadák v Budějovicích pro ně i jiné dopady?

Trenér má na starosti tým, já už mám od mužstva trochu odstup a nechodím na každý trénink. Před zápasem přijdu do kabiny, ale spíše sleduju dění. Zasáhl jsem až teď. Před přestávkou jsem trenéra požádal, ať mě nechá půlminuty o samotě s hráči. Něco jsem jim řekl a po zápase jsem to jenom potvrdil. Nechci vynášet interní věci z kabiny. Ale můžu prozradit, že tenhle výjezd do Budějovic si zaplatíme sami. Pokud jsou to všichni profíci, tak to pochopí. Beru to jako pokárání.

Pozice kouče Csaplára je pevná?

V tomhle případě se vrátím k tomu, že všichni jsme profesionálové. Hráči jsou profíci, jsou odměňovaní, mají nějak nastavené podmínky, které jsou na dnešní dobu v českém fotbalu velmi slušné. Je potřeba se k tomu postavit. Nechci rozebírat, v jakém hrajeme rozestavení, ale šlo mi o celkový projev každého hráče, který si musí trochu sáhnout do svého svědomí. Nikdy nebudu polemizovat, jestli do toho hráč dal všechno. Fotbal jsem hrával, zažil jsem období, kdy chceš, a nejde to. Ale pak jsi za to kritizovaný a tvoje tržního hodnota jde dolů.

Jak hodnotíte posily? Zatím se zdá, že se úplně nepovedly...

Vybírali jsme je s ohledem na styl, který chce trenér preferovat. Hráče navíc znal. U některých je snaha velká, ale chybí tomu efektivita. Viz třeba Tonda Fantiš, který bojuje, rve se, ale nemůže se trefit. Možná by se to jinak odvíjelo, kdyby dal Slavii v prvním kole gól do prázdné brány. Víme, že Dominik Mašek je výborný fotbalista, takže chceme, aby byl rozdílovým hráčem. Měl by být tím, kdo určuje hru. Teď je ideální čas, kdy si to kluci můžou srovnat v hlavě, ale musí věřit, že se to zlomí.

Co stoper Azackij, po jehož vyloučení jste přišli o naději na zvrat proti Karviné?

Trochu ho to přibrzdilo. Je to charakterově výborný kluk, hned se týmu omlouval. Až bych řekl, že si porážku bral moc osobně. Ale pořád vidím jeho největší přínos ve výšce a vyhraných hlavičkových soubojích. Když šel dolů s Karvinou i v Budějovicích, hned jsme dostali gól ze standardky.

Zlínský sportovní ředitel Zdeněk Grygera (vlevo) a Fabio Cannavaro, který trénuje čínský tým Kuang-čou Evergrande.

Trenér několikrát zopakoval, že by chtěl, aby někdo přišel a adekvátně tomu odešel. Stihnete to do konce nedělního přestupového období?

Něco máme rozdělané. Chceme, aby někdo přišel. Ale i s majitelem jsme si řekli: Nemysleme si, že se to najednou obrátí, když někdo dorazí. Začněme každý sám u sebe. Jsem přesvědčený, že máme kvalitní kádr a kvalitní fotbalisty. Jen je potřeba to z nich dostat, aby se neopakovalo to, co se stalo v Budějovicích. A když mluvíme o příchodech a odchodech, musíme říct nejen A, ale také B. Jsme Zlín a všichni víme, jaké jsou naše možnosti. Nejsme v pozici, že bychom mohli ukázat na hráče: Nechceme tě a místo tebe sem přijdeš ty. Navíc díky Slaměnovi, Nečasovi, Cedidlovi nebo Hellenbrandovi můžeme zaplnit mezeru při doplňování odchovanci, která tady vznikla po postupu. Ale chce to prostor a čas. Kluci by dnes měli jít přes druhou ligu.

Jak do vaší strategie zapadá čerstvý příchod útočníka Pejši z třetiligového Vltavínu?

Vybral si ho trenér, znal ho z Příbrami. Je to hostování, nic náročného. Věděli jsme, že nějaké góly dal, tak jsme to zkusili. Je to na něm, potenciál má. Je to mladý kluk a budu jenom rád, když to dopadne dobře.

Po pauze začínáte doma proti Spartě a do půlky základní části se až na jednu výjimku utkáte s týmy z horní půlky tabulky. Nemáte strach, že můžete zabřednout do problémů?

Strach nemám, už jsem hodně nad věcí. I když jsme teď promarnili šanci udělat delší bodovou sérii, jsem přesvědčený, že body získáme a půjdeme nahoru.