Přitom dva týdny předtím po domácí prohře s Libercem na tiskové konferenci hřímal silným hlasem. Její záznam na YouTube je nejsledovanější v historii klubu.
Červenka byl tehdy na svoje poměry nezvykle kritický. Rezonovala hlavně jeho tvrdá slova, že polovina hráčů týmu nemá na první ligu. Buď proto, že jsou na startu kariéry a teprve sbírají zkušenosti, nebo protože jsou těsně před odchodem do fotbalové penze.
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Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych
Byl to zároveň jasný vzkaz, že týmu z Baťova města ligová konkurence utíká mílovými kroky. Bída a zmar letošní sezony jsou tak jen logickým vyústěním.
Zatímco jen o něco méně se trápící Artis Brno s Pardubicemi v nouzi vysází desítky milionů korun za hráče Plzně nebo Slavie, ve Zlíně je ticho po pěšině. Posily? Zapomeňte.
Že majitel klubu Zdeněk Červenka obrátí každou minci dvakrát, než ji investuje do hráčů, se ví. A ani sám zakladatel zemědělského holdingu Lukrom se tím netají. Klidně se vsaďte, že se nebude pouštět do finančních dostihů s novodobými miliardáři, kteří vtrhli ve velkém do ligy a na peníze se, aspoň v Červenkových očích, nadřou mnohem méně než jeho zaměstnanci na poli nebo v masokombinátu. Což je legitimní a pochopitelný postoj.
Každopádně to, co stačilo na první ligu před pár lety, už dávno nestačí a je upřímné si to přiznat. Nové majitele mají v Pardubicích, Hradci Králové, v obou brněnských klubech, Teplicích, Olomouci. Konkurence, s níž se může Zlín v soutěži měřit jako rovný rovným, se víceméně smrskla na sousední Slovácko, které ale zase navázalo spolupráci se Slavií.
„Říkal jsem to už v roce 2024, kdy Zlín spadl z první ligy, a to se ještě nezměnila pravidla hry: Když se postoupí zpátky, bude to každý rok o udržení ligy. Teď je otázkou, jestli se změní filozofie Zlína,“ pronesl Hoftych po svém loňském návratu.
Jenže za současného vlastníka se nezmění. To dokládají i nynější trenérské tahy. Klub si pomohl z vlastních zdrojů, což zapadá do jeho nízkonákladové koncepce. Hoftych se loni zařekl, že nepřišel do Zlína trénovat, těžko ale teď mohl odmítnout přání majitele. Asistovat mu bude šéf mládežnické akademie Marek Kalivoda.
Klub tak sází na spojení dvou mužů, které fungovalo na Letné v letech 2006 až 2008. Je to symbolický návrat do minulosti, přestože klub by se měl dívat dopředu.
„Máme nastavený nějaký trend, který celý tým akceptoval. Musíme se s tím poprat,“ věděl už Bronislav Červenka, že bude pracovat ve skromných zlínských reáliích. Dva roky to se svým realizačním štábem zvládal a za to se mu sluší poděkovat, což také klub udělal.
Zlín se loni okamžitě a suverénně vrátil do první ligy a jako nováček se proti všem předpokladům bez větších potíží zachránil. Jenže odpovědné osoby ve vedení klubu to mylně utvrdilo v domnění, že takhle to může běžet dál.
Už po báječném loňském podzimu trenér Červenka varoval, že tým hrál nad svoje reálné možnosti a jaro bude těžší. To se beze zbytku potvrdilo. Aktuální hluboký propad ovšem překvapil i jeho samotného. V posledních zápasech už kouč Zlína nevěděl kudy kam, točil sestavou (leckdy nepochopitelně), ale vše marně. Červenka věděl, že současný stav, který si vyčítal, je dlouhodobě neudržitelný.
Tým neměl herní tvář a z nechutného soupeře, s nímž bolel každý souboj, se stal beránek, který každému ochotně postojí, aby ho na počkání oholil o všechny body.
„Chceme dát týmu nový impulz do dalších zápasů,“ stojí v oficiálním prohlášení klubu k odvolání Červenky.
Hoftych se vrací k trenérskému řemeslu po třech letech ve dvojroli a k mužstvu, které z velké části sám spoluvytvářel. V létě dorazilo do Zlína sedm hráčů a je veřejným tajemstvím, že Bronislav Červenka o některých nebyl přesvědčený.
Zatím se zdá, že se klub při jejich výběru až na čestné výjimky netrefil. Pokud se Hoftychovi podaří Zlín v lize zachránit, bude to mega úspěch. Pokud ne, nikoho to moc nepřekvapí. A kdoví, co bude po sezoně. Majitel Červenka oslaví na podzim sedmdesátku a s jeho případným odchodem z fotbalu se musí také počítat.