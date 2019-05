Hoftych se trenérem Zlína nestane, Pivarníka by mohl nahradit Csaplár

V pondělí večer se rodák ze slovenských Piešťan usmíval v Městském divadle na slavnostním galavečeru u příležitosti oslav sta let klubu, v úterý před pátou už jeho webové stránky informovaly o jeho odvolání.

Chvíli předtím přitom Pivarník dokončil odpolední trénink. Jeho pravomoci následně převzali asistenti v čele s Janem Kameníkem.

„Je to vše o trojúhelníku hráči-trenér-vedení. Vzhledem ke své smlouvě to nemůžu komentovat. Nemůžu se obhajovat, podle mě je to škoda. Řešil jsem různé věci, snažil jsem se dělat svoji práci, ale dopadlo to takto,“ vyjádřil se slovenský kouč pro ČTK.

Náhlý konec vedení klubu nekomentovalo s poukazem na to, že se chce soustředit výhradně na páteční domácí zápas proti Olomouci, kterým vstoupí do nadstavbové části o postup do Evropské ligy.

Pivarník převzal Zlín 17. ledna po Michalu Bílkovi, který zamířil k reprezentaci Kazachstánu. Na lavičce Fastavu tak vydržel pouhých 104 dnů. Zlín vyhrál pod Pivarníkovou taktovkou jen tři z jedenácti utkání. Ostatní prohrál a klesl ze šestého na deváté místo.

Už jeho lednový nástup přitom provázela skepse, kterou jarní výsledky a výkony prohloubily. Fanoušci si přáli jeho odchod dávno předtím. Bylo veřejným tajemstvím, že někteří hráči si se slovenským trenérem nepadli do not. Vzájemný nesoulad měl vygradovat na posledním společném tréninku, což všechno uspíšilo.

Roman Pivarník

Otázka zní, kdo usedne do trenérského křesla po Pivarníkovi. Po loňském únorovém konci Bohumila Páníka je pořádně horké. Pivarníkovi předchůdci Vlastimil Petržela a Michal Bílek na něm useděli jen půl sezony, byť oba se loučili za různých okolností.

Šéfové klubu Zdeňkové Červenka s Grygerou musí po čerstvých přehmatech vybírat pečlivě. Fanoušky vzývaný Pavel Hoftych to nebude. „Pro mě nemá smysl se vracet,“ řekl někdejší úspěšný trenér Zlína, který tuhle možnost odmítl už v zimě.

Vysoko na seznamu možných adeptů je Josef Csaplár. Dříve než po pátečním duelu proti Olomouci však Grygera jednat nebude.