Nastal čas na přestavbu, vyhlašuje zlínský trenér Páník

„Pouštíme na hřiště i mladé hráče, začíná přestavba týmu,“ pronesl Páník, jehož mužstvo odstartuje jaro sobotním zápasem na stadionu poslední Opavy.

Vnímáte, že nastal čas dát větší prostor mladíkům?

Cítím to tak. Vidím je na hřišti. Musí dozrát. Někteří dozrávají a potřebují šanci dostat. Pokud ji využijí, tak proč ne? Fotbalově dospěli a dávají najevo, že se chtějí poprat o místo. Už to nejsou tréninkoví sparingpartneři, ale hráči, kteří zvedli hlavu a dívají se, kde je hřiště a chtějí na něho jít. Konkurence na jednotlivé posty se tím zvýšila, což je obrovsky důležité. Žádný hráč nemůže odpočívat a myslet si, že má svůj flek předplacený.

Dvacet má i Conde, o něhož se na podzim přetahovala pražská „S“, ale nakonec zůstal. Ve druhé půlce podzimu se pak trápil. Tušíte proč?

Po covidu neměl formu, nebyl to on. Cítili jsme to. Je to mašina. Čím více hraje, tím hraje lépe. I proto v posledním přípravném zápase odehrál celých 90 minut. Byl vidět na hřišti, měl dobrá řešení, málo ztrát. Byl to zase ten dobrý Conde, kterého známe.

V týmu máte čtyři hráče černé pleti. Už se všichni adaptovali?

Conde a Jawo určitě. Youba (Drammé) má některé nedostatky, které se snažíme odstranit. Ale na druhou stranu ukazuje výjimečné věci. Pokud odbourá ty horší, bude z něho výborný hráč.

Jako levák hraje vpravo přes nohu, ale zase si může míč navést na střelu. Je to ten důvod?

Se zahraničními hráči mluvíme, který post jim sedí. Naše známe od mládeže, víme, kde mohou hrát. Oni nám to musí říct a pak dokázat na tréninku. Děláme jim rozbory, konzultujeme. S Youbou jsme nedávno seděli 20 minut. Sestříhali jsme mu všechny momenty zápasu. Jedenáct je dobrých, deset špatných, dvakrát nedostane míč do vápna, jednou zbytečně střílí. Ukazujeme naši představu. Je to výborný kluk. Není zpupný, ví, čeho chce dosáhnout a pracuje na tom.

Jeho francouzský krajan Toutou má do základu ještě daleko?

Vidíme ho v tréninku. Jako u mladých hráčů je to jednou ano, jednou ne. Je tady chvíli, adaptuje se. Musí to být čtyřikrát ano, jednou ne. Ale je to pracovitý hráč, který na tréninku nic nevypustí. Bude lepší a lepší, horšit se nebude.

Kádr se nezměnil. Platí, že chcete získat krajního halvbeka?

Je tady šest stoperů, dva jsme předělali na krajní beky (Procházka, Cedidla). Díky tomu můžeme hrát vzadu na tři stopery, nebo čtyřku, kterou jsme teď pilovali.

Po podzimu jste jedenáctí. Jaké ambice máte pro jaro?

Odehráli jsme o zápas méně, některé týmy dokonce o dva. Musíme se dívat sami na sebe, kolem sebe a pod sebe. Ne nahoru. To už nám dávno uteklo. Po restartu jsme získali devět bodů ze tří zápasů, ale hra nebyla tak dobrá. Poslední dvě utkání byla od nás naopak kvalitní, ale udělali jsme jeden bod. Pokud vydržíme a budeme pracovat jako doposud, výsledky přijdou. Je to postavené tak, abychom tým budovali a posouvali dál.

Začínáte v Opavě, která posilovala. Jak moc bude nečitelná?

Najednou mají moc hráčů a musí najít klíč. Ale to je jejich problém. My budeme mít buď smůlu, nebo štěstí, že je chytíme hned na začátku. Můžeme využít toho, že nebudou sehraní. Bude to boj na život a na smrt. Jsou v klinické smrti a snaží se resuscitovat. Pokud neuspějeme, tak nám silně fučí do zad a máme zase těžší pozici.