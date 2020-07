Trenér Páník chce posílit zlínský pravý kraj, Reiter asi nepřijde

Zatímco bosenský záložník si už našel angažmá ve své vlasti, Bartošáka, který ho zatím hledá, se Zlín ještě nevzdal. „Třeba by se mohl objevit zpátky, necháváme to otevřené,“ naznačil Páník.

Zvláště když padl avizovaný příchod Reitera z Ostravy, kde pod Páníkem nastupoval. Zlín už byl s hráčem domluvený, jenže Baník jeho hostování s opcí neposvětil.

„Je to ideální hráč do našeho způsobu hry – tahový, přímočarý, rychlý. Dokáže utéct za záda obrany,“ mrzí Páníka, že neobnoví ve Fastavu úspěšnou spolupráci.

Zlín rozjel zpožděnou letní přípravu bez posil. Jen se třemi navrátilci z hostování. Najít posily bude složité, uvědomují si na zlínské Letné. „Všechno sežerou tři týmy v okolí Prahy plus České Budějovice. Sem na Moravu přes demarkační čáru neprojde ani myš,“ posteskl si Páník.

Zlín si myslel na svého někdejšího kapitána Jugase, Slavia ale poslala řízného beka na hostování do Liberce. Tohle však nemusí Páníka tolik bolet. „Máme pět našich stoperů, což je přetlak. Se střeďáky si vystačíme, také útočníků je dost. Nemáme boční hráče, hlavně na pravou stranu,“ zopakoval kouč Zlína.

Patrik Slaměna (vlevo) se bude snažit po návratu z hostování zabydlet v sestavě Zlína.

Z tria hráčů, kteří se vrátili z hostování, má momentálně nejblíže na ligovou soupisku ofenzivní záložník Slaměna, který se rok tužil v druholigovém Prostějově. „Očekávám, že potvrdí výkonnost,“ řekl Páník na adresu talentovaného mladíka.



Tkadlec se musí poprat s velkou konkurencí ve středu obrany, útočník Vyhnal teprve dohání tréninkový výpadek způsobený zraněním z Teplic.

Aktuální kádr čítající 22 hráčů do pole Páník ještě zredukuje. „Ve čtyřech přípravných zápasech se podíváme na všechny hráče a uvidíme, kdo zůstane a kdo odejde na hostování,“ nastínil kouč.

Úvodní duel odehraje jeho tým v sobotu v Trenčíně, generálku týden před startem ligy doma proti nováčkovi z Brna.

V rozšířené soutěži bude mít Zlín skromnější ambice než před minulou sezonou, kdy chtěl atakovat elitní šestku.

„Když se dostaneme do horní devítky, tak to bude bezvadné. Nechtěli bychom se motat pod desátým, nedejbože třináctým místem. Tam to hodně bolí, jsou to nervy,“ ví Páník nejen po letošní záchranářské zkušenosti.

Perspektivu týmu vidí v jeho omlazení. „Mladí to ale musí brát vážně. U některých jsem to však neviděl.“