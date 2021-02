Zlín dostal od Sparty lekci. Můžeme si za to sami, štvalo Matejova

„První půli jsme byli daleko horší než Sparta. Nedokázali jsme být odvážnější v napadání. Byli jsme tam pozdě,“ shrnul trenér Zlína Bohumil Páník úvodní dějství, které jasně ovládli hbitější Pražané.

„Nedokázali jsme vícekrát podržet balon, abychom je vyvedli z rytmu, aby oni běhali. Technicky jsme v první půli hodně zaostávali,“ doplnil Páník.

Jeho výběr soupeři cestu k pohodlnému vítězství umetl vlastními kiksy. Poprvé inkasoval po své standardní situaci. Hlinkovu střelu zablokoval Pavelka a po bleskovém přenesení hry a zpětné nahrávce před vápno uklidil míč k tyči nikým neatakovaný Karabec.

„Neměli jsme vzadu zajištění, hráli jsme na riziko. Ale dalo se to ještě zachránit, kdybychom se poctivě vrátili. Můžeme si za to sami,“ věděl obránce Róbert Matejov, který poté pomohl hostům nechtěně k pojišťovací trefě.

Slovenský bek, jenž nastoupil v základní sestavě po téměř půl roce, sekl v rohu velkého vápna po noze Plavšiče a Hancko poslal z pokutového kopu brankáře Dostála na opačnou stranu, než střílel.

„Nachytal mě. Čekal jsem, že si to hodí na levou nohu, ale dal si to do mých nohou a spadl,“ líčil Matejov nešťastný okamžik.

Ještě horší chvilky prožil na začátku druhé půlky Dostál, jemuž při zpracování malé domů utekl míč a Kozák ho pohodlně doťukl do prázdné brány. Taktické plány, s nimiž šli domácí do druhé půlky, tak mohli už v 50. minutě zahodit do koše.

„Chtěli jsme být odvážnější, dát kontaktní branku. Ale když jsme se nadechovali, srazil nás třetí gól,“ prohodil Páník.

„Standa chytí tři čtyři gólové šance, ale pak udělá fatální chybu, která kazí celý dojem,“ poznamenal kouč Zlína, jehož týmu nešlo upřít snahu o korekci výsledku. „Ve druhé půli si hráči dokázali přihrát, kombinovat, vysbírat vypadlé balony. Spartu jsme přitiskli.“

Jenže to bylo opět bez gólového efektu, stejně jako v předchozích dvou zápasech v Brně a v Liberci, a hosté už si navíc hlídali náskok. Zlín tak dál trčí na 13. místě.

„Je to nepříjemné, taháme nelichotivou šňůru. Potřebujeme to zlomit,“ uvědomuje si Matejov, že každým dalším zaváháním se Zlín přibližuje sestupovým pozicím.

Jen šestibodový náskok ho nechává ve stresu. Do klidu ho může hodit středeční dohrávka. Pokud ale domácí duel proti šestnácté Mladé Boleslavi nezvládne, bude zle.