Trenér Csaplár zanalyzoval Zlín. A na Spartu jde s posilami

Po dvou vítězstvích v řadě jeho soubor překvapivě nebodoval se dvěma tabulkově hůře postavenými soupeři a propadl se na dvanácté místo.

Zlín vs. Sparta Online reportáž v neděli od 15 hodin

Před nedělním domácím duelem proti Spartě je tak Zlín v defenzivě. Csaplár ale zůstává nad věcí. Stejně jako po porážkách v úvodních dvou ligových kolech nepanikaří. Zlínští bossové jsou s jeho názory srozumění.

„Říkám jim: Platíte si trenéra, který neztrácí nervy a který se nenechá ovlivnit výkyvy. Nepodléhal jsem ani euforii po vítězství 3:0 v Opavě,“ poznamenal Csaplár.

Jak je jeho zvykem, soupeře neřeší, ať je v jakékoliv situaci: „Připravujeme se na Spartu stejně jako na všechna předchozí utkání,“ prohodil směrem k historicky nejúspěšnějšímu českému klubu, jehož ambice sahají mnohem výše než na aktuální sedmou příčku.

Před pauzou Csaplár několikrát zopakoval, že je potřeba přivést nové hráče. Klub se s jeho přáním ztotožnil. Gruzínský stoper Andro Giorgadze, útočník Tomáš Wagner a záložník Zdeněk Folprecht. Tohle trio má týmu dodat novou energii.

Tomáš Wágner se v Boleslavi neprosadil, o dalěí šanci bude bojovat ve Zlíně.

„Přišli kvalitní hráči, kteří umí hrát fotbal a mají za sebou nějaká čísla, takže je předpoklad, že nám pomůžou. Otázkou je, jak dlouho bude trvat jejich adaptace,“ nadhodil Csaplár.

Určitou herní praxi má na podzim jen Wágner, který v Mladé Boleslavi nastoupil ke třem zápasům. Ale v zahajovací sestavě pouze jednou.

Folprecht odehrál na Kypru jen dva přípravné duely, pak ho FC Pasos odstavil, protože se nevešel do omezené kvóty cizinců.

I tak Csaplár plánuje, že minimálně jeden z nových hráčů do nedělního utkání zasáhne. „Někdo se v sestavě objeví. Nepřivedli jsme sem hráče, aby seděli na tribuně,“ pravil trenér Zlína, který od začátku zřejmě nasadí Wágnera.

Po propadáku v Českých Budějovicích se změny v základní jedenáctce nabízejí samy. Po prvním poločase byl Csaplár hodně rozezlený.

„Přitom v každém z předchozích zápasů jsem viděl něco pozitivního. I když jsme doma prohráli s Karvinou 1:4, měli jsme do přestávky čtyři gólové šance,“ vrátil se k zápasu, který Zlín posadil tvrdě zpátky na zem.

Poslední dvě porážky ho utvrdily v tom, že v podání Fastavu to není náhodný výpadek. „Když šel klub nahoru, nadechl se a měl zasmečovat, selhal. Táhne se to už od druhé ligy,“ všiml si Csaplár. „Tohle nechci zažívat. Aby se to neopakovalo, musíme vystavět stabilní základy klubu.“

Případný nedělní úspěch by zlínským fotbalistům hodně pomohl.