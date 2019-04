Šance, že se Zlín a Slovácko potkají v play off, je titěrná

Před sobotním vyvrcholením MF DNES shrnuje, o co krajské týmy hrají.

Zlín má play off jisté, soupeře teprve pozná

Po nečekaném domácím vítězství nad vedoucí Slavií ve Zlíně vědí, že úvodní duel play off o Evropskou ligu rozehrají příští pátek. Zatím však netuší proti komu a kde.

„Jsme tak nevyzpytatelný tým, že je jedno, s kým se utkáme a jestli budeme začínat doma, nebo venku,“ pronesl brankář Matej Rakovan.

Je dané, že Zlín skončí nejlépe sedmý a nejhůře devátý, takže teoreticky se může utkat kromě Slovácka ještě s Bohemians, Opavou, Teplicemi, Mladou Boleslaví, Olomoucí a Libercem.

„Je možné, že s Boleslaví se v krátkém čase střetneme třikrát,“ nastínil kouč Zlína Roman Pivarník nejpravděpodobnější variantu.

Bez ohledu na ostatní výsledky na ni dojde, pokud jejich sobotní vzájemný mač dopadne nerozhodně. Pak by Fastav zahájil play off v Boleslavi, protože při aktuální bodové shodě disponuje lepší bilancí ze vzájemných utkání.

„Po Slavii jsme jeden den slavili a do Boleslavi pojedeme zase s vítěznou mentalitou,“ burcuje Rakovan, který proti Slavii vychytal první čisté konto Zlína v jarní části. „Všechno se odehrává jen v nastavení hlavy. K předchozím zápasům jsme nepřistoupili, jak jsme měli. Polevili jsme. Mysleli jsme si, že to přijde samo. Teď jsme byli zahnaní do kouta. Ukázali jsme charakter,“ dodal.

Zlín však bude potřetí na jaře postrádat kvůli disciplinárnímu trestu svého nejlepšího střelce Poznara, bez něhož vždy prohrál. Sezona už navíc skončila pro gruzínského záložníka Čanturišviliho, který si před Slavií natrhl sval.

Slovácko se může vzdálit od barážové příčky

Ve Slovácku už před týdnem tušili, že šance na posun do prostřední nadstavbové skupiny nejsou velké. Po prohře v Liberci pak posun ze třinácté na klíčovou desátou příčku působí vyloženě nepravděpodobně.

„Pokud bychom v Liberci vyhráli, měli bychom situaci ve vlastních rukou, to už teď neplatí, ale teorie existuje. K tomu ale musíme především vyhrát,“ zdůraznil kapitán týmu Vlastimil Daníček.

Kromě toho, že Slovácko musí v sobotu doma zvítězit nad dvanáctými Bohemians, potřebuje k úniku ze skupiny o záchranu také prohru dosud desátých Teplic s Příbramí a nevýhru jedenácté Opavy nad Spartou.

Aby pak v play off o Evropskou ligu došlo na zmíněné derby, musel by ještě Zlín zvítězit v Mladé Boleslavi a Olomouc prohrát na Slavii. Čistě matematicky je šance, že všechny zápasy skončí těmito výsledky, pouhých 0,8 %.

„Ať to dopadne jakkoliv, i ve skupině o záchranu se budou body získané proti Bohemce hodit jako sůl,“ připomněl trenér Martin Svědík, že do nadstavby si týmy přenesou své bodové zisky.

Z ligy pak přímo sestoupí šestnáctý tým tabulky, další dvě mužstva čeká baráž. Slovácko má nyní jistotu, že po základní části na barážovou příčku neklesne, a v nadstavbě tak bude hrát třikrát doma a jen dvakrát venku. Naopak se čtrnácté Příbrami může vzdálit na rozdíl šesti bodů.

„Soustředíme se na nejbližší zápas. Chceme navázat na výkon z domácí výhry nad Příbramí a vzít si to dobré i z prohry v Liberci, kde jsme hlavně v první půli získali spoustu míčů, jen se musíme vyvarovat chybám v obranné šestnáctce a zlepšit předfinální i finální řešení v útoku,“ poznamenal Svědík.