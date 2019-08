Prvoligové kluby Zlín a Slovácko návrat svých záloh do MSFL vítají

„Juniorská liga prodlužovala dorostenecký věk,“ zmínil trenér rezervy Slovácka Pavel Němčický zásadní námitku proti účasti v nechtěné soutěži. „Když kluci vyjdou z dorostu, měli by okusit dospělý fotbal. A třetí liga je na přechod ideální.“ Naprosto totožný názor zastává také jeho zlínský protějšek Jan Jelínek. „Už příprava a první ostrý zápas ukázaly, že utkání v MSFL budou úplně jiná než v Juniorské lize,“ poznamenal Jelínek po porážce 2:4 v Uničově.

Slovácko na úvod přestřílelo Kroměříž 4:3. Oba týmy tak navázaly na divoké výsledky, kterými byla klání mladíků pověstná.

„Juniorská liga byla ulítaná,“ uvedl Němčický.

„V MSFL je to o chybách, které zkušený soupeř potrestá. Přesvědčili jsme se o tom v Uničově, kde jsme vedli 2:1 a zápas během pěti minut ztratili,“ posteskl si Jelínek. „Kluci si musí co nejrychleji zvyknout na rychlost a takticko-silovou vyzrálost soupeřů. Když jim to bude trvat, budeme to mít hodně těžké.“

Zatímco v Juniorské lize o nic nešlo, protože nikdo nepadal ani nepostupoval, ve třetí lize je tomu naopak. „Nebude snadné se udržet,“ poukázal Jelínek na fakt, že po sezoně opustí soutěž minimálně čtyři poslední celky. A při nejhorším scénáři dokonce šest.

Třetí liga se totiž po letošní přechodné sezoně s osmnácti účastníky vrátí v příštím ročníku zase ke klasickému počtu šestnácti mužstev. „Tohle nebezpečí vnímáme stejně jako ostatní. Nemít starosti se záchranou je prvořadé,“ uvědomuje si Němčický.

Napevno se usadit zpátky v tradiční soutěži je cílem obou prvoligových klubů.

„Je velký rozdíl hrát MSFL, nebo divizi, kde má všechno o stupeň nižší úroveň,“ dostal se Němčický oklikou opět ke konstatování, že třetí liga je pro rozvoj hráčů vycházejících z dorostenecké kategorie přirozenou soutěží.

Kdy na derby v MSFL 17. 8. Uh. Brod – Kroměříž 4. 9. Zlín B – Uh. Brod 8. 9. V. Otrokovice – Zlín B 15. 9. Slovácko B – V. Otrokovice 28. 9. Uh. Brod – Slovácko B 28. 9. Zlín B – Kroměříž 12. 10. Uh. Brod – V. Otrokovice 20. 10. V. Otrokovice – Kroměříž 10. 11. Zlín B – Slovácko B Poznámka: Utkání Slovácko B – Kroměříž se odehrálo v 1. kole. Zlín B hraje svoje domácí zápasy v Luhačovicích, Slovácko B v Kunovicích.

Lekce dospělého fotbalu v MSFL můžou brát také mladí hráči, kteří se ještě pevně neuchytili v áčku nebo do jeho kabiny mají blízko.

„Na jaře se nám tak povedlo do áčka vystřelit Martina Nečase,“ zmínil Jelínek krajního univerzála, který nastoupil také v Uničově. „Tam jsme nasadili čtyři mladé, kteří trénují s áčkem a potřebují pravidelně hrát mužský fotbal. To je cesta, kterou půjdeme.“

Slovácko využilo proti Kroměříži z kádru A-mužstva čtyři členy včetně matadorů Daňka s Krejčím.

„Mladé usměrní, ti se od nich můžou učit. Ale přijdou zápasy, kdy si musíme poradit sami,“ řekl Němčický. I proto nelpí na konkrétním umístění. „Samozřejmě chceme vyhrát každé utkání, ale jestli skončíme šestí, nebo desátí, neřešíme.“

Podobně nastavené to mají rovněž ve Zlíně. „Je před námi hodně práce. Kluci musí z juniorské ligy přepnout okamžitě na chlapský fotbal,“ dodal Jelínek.