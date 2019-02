Fotbalisté Zlína a Slovácka letí z českého mrazu do tureckého deště

„V Turecku jsem byl možná patnáctkrát a vždycky je to stejné. Pokud je volný čas, ligové soupeře sledujeme. Netýká se to jenom Slovácka,“ podotkl nový kouč Zlína Roman Pivarník.

Mužstvo přebral po Michalu Bílkovi před týdnem a soustředění mu tak přijde vhod, aby se ještě důkladněji seznámil s týmem.

„Kabina funguje velmi dobře. Vidím, že mužstvo má chuť pracovat, hráči jsou poctiví a nekonfliktní. Jsou tady i zkušení hráči, technicky vybavení, silní s balonem. Z týmu mám zatím pozitivní dojmy,“ shrnul Pivarník své poznatky.

Přivítal by však širší kádr. Momentálně má k dispozici osmnáct hráčů do pole včetně tří dorostenců. Gruzínský záložník Čanturašvili kvůli problémům se svalem ještě netrénoval a ve čtvrtek dopoledne nebylo jisté, zda odletí do Turecka.

„Věřím, že nějaká posila se připojí k týmu během soustředění,“ uvedl Pivarník, který by rád doplnil mužstvo o brankáře, stopera a útočníka.

Fotbalisté sice uniknou mrazivému počasí v Česku, na Turecké riviéře však nepanují ideální klimatické podmínky. „Říkají, že takhle deštivé počasí v lednu nezažili padesát let. Prší každý den a bohužel předpověď naznačuje, že kromě pondělí má pršet celý týden,“ štve Pivarníka.

V Turecku přitom chtěl zapracovat na takticko-technických aspektech hry, které nejdou v české zimě nacvičovat.

„Snad nebude počasí tak zlé,“ přeje si Pivarník, jehož celek se utká s dvojicí ruských klubů Novgorod–Kazaň a mezitím s dánským SonderjyskE. „Kvalita soupeřů je vysoká. Prověří nás.“

Slovácko letí bez tří hráčů, zkoušet bude Chorvata a Nigerijce

Slovácko se do Turecka vrací po dvanácti dnech. Možná i proto bere kouč Martin Svědík tamní počasí více v klidu.

„Měli jsme tam deštivo už při prvním kempu. Když bylo takové počasí, byli jsme na hřišti, kde mají výborné drenáže a trávník byl bez vody. Nejspíš tam zase budeme trénovat,“ poznamenal Svědík.

Víc než nad klimatickými podmínkami tak dumá nad složením kádru. Na soustředění s týmem neodletí stoper Jiří Krejčí, který stále nedoléčil svalové zranění. Šanci tak dostane mladý obránce z juniorky Radim Olšovský a také urostlý stoper Domagoj Franič. Pětadvacetiletý Chorvat v posledních dvou sezonách odehrál za Radnik Bijeljina 43 zápasů v bosenské lize.

„Je u nás zatím na zkoušku a na základě herního soustředění se rozhodneme o jeho dalším angažmá,“ uvedl manažer ligového týmu Veliče Šumulikoski.

Stejně tak s klubem podle isport.cz vyrazí osmadvacetiletý nigerijský útočník Macauley Chrisantus, kterého bude Slovácko rovněž testovat.

V roce 2007 byl nejlepším střelcem a druhým nejlepším hráčem mistrovství světa do 17 let. Díky sedmi nastříleným gólům si tehdy zajistil přestup do německého Hamburku, za pět let se ale do bundesligového mužstva pořádně neprosadil a hostoval v Karlsruhe a Frankfurtu. Následovala angažmá ve Španělsku (Las Palmas, CF Reus, Real Murcía), Turecku (Sivasspor) a Řecku (AEK Atény, PAS Lamia). Od léta byl hráčem finského HJK Helsinky, po půl roce tam ale skončil.

Slovácko testuje také bosenského útočníka Harise Harbu, který se ale v sobotním utkání s Kroměříží zranil.

„Proto s námi na soustředění do Turecka neodletí. V následujících dnech proběhnou jednání, na základě kterých se rozhodne, jestli bude ve Slovácku pokračovat,“ doplnil Šumulikoski. Vedení klubu i kvůli Harbově stavu řeší také další možné posílení útoku.

Do Turecka neodcestuje ani osmadvacetiletý krajní záložník Jakub Petr, na jehož pozici Slovácko před pár dny angažovalo na hostování s opcí z Mladé Boleslavi Jaroslava Diviše.

„Kuba má u nás smlouvu do léta, ale bavíme se o jejím ukončení, čímž se stane volným hráčem,“ upřesnil ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Svědíkovy svěřence na soustředění čeká v neděli dvojzápas s dánským Randers a s týmem z druhé srbské ligy, ve středu je pak vyzve běloruský Šachtěr Salihorsk a o generálku se postará Avangard Kursk z ruské druhé ligy.