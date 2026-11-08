Pokora, sklapnout uši, nevystavovat se. Dostál po derby tepal odpadlíka ligy

„Přál bych si, aby spousta z nás byla více pokornější. Sklapl bych uši dolů, vůbec se někde nevystavoval, neukazoval. Nevím, jak bych to lépe nazval. Pracovat a dávat do toho maximum. Když vezmeme konkrétně tenhle zápas, všichni do něj maximum nedali. Pak se to takhle vrátí. Hotové, vyřízené,“ reagoval Dostál na dotaz, zda má mužstvo na více než aktuálně poslední místo se ztrátou sedmi bodů na nejbližší Slovácko.
|
Zlín - Slovácko 0:1, souboj posledních týmů ovládli po trefě Puškáče hosté
Narážíte na to, že ne všichni mají adekvátní přístup?
Přesně tak. Prezentovat se jako někteří...? Ale nebudu to hodnotit, nepřísluší mi to. Může hodnotit jen sebe, ale z mého pohledu to tak vidím a nelíbí se mi to.
Kabina je mrtvá?
Mluvím v emocích po zápase. Štve mě to. Něco málo se k tomu řeklo a hodnotit se to bude, až emoce trošku opadnou a s chladnější hlavou.
Po 14 kolech máte tři body. Trenér Hoftych řekl, že situace je kritická.
S tím souhlasím. Předtím jsme měli zápas na Artisu (2:2), doma se Sigmou (1:1) proti desíti, oba jsme mohli vyhrát. Pořád je to hratelné, ale všichni bychom si měli uvědomit, že zázraky se sice dějí, ale nevím, co by se muselo stát, abychom se z toho nějak do zimy vyhrabali. Nechytili jsme začátek a nemůžeme se plácat po zádech, že jsme uhráli dvě remízy. To je k ničemu, remízy nám nepomáhají. Potřebujeme výhru, ale kde to máme dotlačit, nedotlačíme to. Můžeme se tady bavit, že je to kritické, hotové, vyřízené. Tohle musí všichni vědět a jestli si to někdo v mančaftu neuvědomuje, je to jeho věc, ale mně to vadí.
Pro vás jako zlínského patriota to musí být obzvláště frustrující, že?
Přijde mi, že na začátku, když nás ještě trénoval Broňa Červenka, jsme si mysleli, že to půjde samo jako loni, kdy jsme vyhráli v Teplicích, doma remizovali se Slováckem 1:1. Jenže sezony jsou každé jiné, nic nejde samo. Mysleli jsme si, že se nemůže nic stát a najednou po sedmi kolech na sebe hledíme, že máme nulu, že jsme jako první v historii ligy prohráli osm utkání. A nikomu to nevadí? Pardon, ale tak mi to přišlo. Hrozně mě to štve za mužstvo, za celý klub.
Je v měnící se lize pro Zlín nějaká cesta, jak se v ní dlouhodobě udržet?
Těžká otázka pro mě, který je tady od žáků. Trend je úplně někde jinde. Artis přivedl v létě devatenáct nových hráčů. Záleží, na co máme možnosti. Do toho nevidím a soustředím se na fotbal. Jen bych si přál, aby ten, kdo tady je, byl vděčný, že je v první lize, že je ve Zlíně. Už jen kdybychom k tomu přistupovali s touto pokorou, vrátilo by se nám to. Asi nám někde něco chybí.
Zpátky k derby. Jak složité bylo zůstat v utkání, když jste hráli od 22. minuty v desíti?
Dokud jsme měli síly, bránili jsme celkem slušně. Nepustili jsme je do žádné vážnější šance, až na hlavičku Puškáče, kterou Tonda Křapka zablokoval. Někdy od 55. minuty nás už hodně zmáčkli, nepodrželi jsme balony vepředu a bylo to těžké.
|
Zlínu liga utíká. Rezignuje? Dojedeme podzim a uvidíme, naznačil Hoftych
Nakonec rozhodl jeden gól z dorážky po vašem zákroku, kdy jste míč vyrazil přesně k noze volného Puškáče.
Škoda. Kdyby mi kluci pomohli a dobíhali, tak to odpálí pryč. Ale bylo toho tolik, že obrana byla zahlcená a bylo jen otázkou času, kdy inkasujeme.
Závěr ovlivnila houstnoucí mlha. Jak se vám v ní chytalo?
Hrozně. Nechápu, že se hrálo. S Milanem Hečou (brankář Slovácka) jsme se vůbec neviděli. Možná kousíček za půlku.