Chtěli jsme podat lepší výkon, mrzelo po derby zlínského Jiráčka

„Tehdy nám zápas hodně sedl a využili jsme, že se Slovácku moc nedařilo. Teď to byla více bouchaná než fotbal. Bez mezihry, hodně soubojů. Oni proměnili jednu šanci a vyhráli,“ pronesl kapitán Zlína Petr Jiráček.



Soupeř měl ale více šancí, ne?

Měli jich hodně, ale my také. I když nebyl náš výkon optimální, nějaký gól jsme mohli dát. Momentálně jsme naštvaní. Chtěli jsme podat lepší výkon, ale už je to pryč a musíme se dívat dopředu.

Souhlasíte, že Slovácko hrálo s větším nasazením?

Ze hřiště mi přišlo, že kopali dlouhé míče dopředu a sbírali druhé balony. Že by nás fotbalově přehráli, to asi ne. Slovácko na nás nalezlo, my jsme pak kazili hodně přihrávek, což nás stálo spoustu sil, a oni chodili do protiútoků. Zkoušeli jsme to fotbalově, někdy až moc. Na to jsme dopláceli. Pak jsme to zjednodušili a párkrát jsme se tam dostali. Ale za devadesát minut je to určitě málo.

Tři body po čtyřech kolech jsou také málo, že?

Spokojení nejsme. Představovali jsme si to jinak. Musíme se z toho dostat sami. Máme Teplice, pro nás důležitý zápas. Musíme ho zvládnout výsledkově, ale hlavně herně se zvednout. Není to ono. Chvílemi na hřišti nějaké náznaky jsou, ale pak zkazíme několik snadných balonů a vykolejí nás to. Musíme věřit, že se naším stylem prosadíme devadesát minut a ne jen dvacet.