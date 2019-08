Fotbalu v kraji vládne Slovácko, porazilo Zlín podruhé za sebou

Zlín nabral špatný kurz Na tiskovou konferenci po zápase v Uherském Hradišti dorazil rozladěný. Jeho tým před chvílí prohrál prestižní derby, navíc ho namíchli rozhodčí a soupeř, který při závěrečném tlaku jeho mužstva hodil na hřiště druhý míč.

„To mě vytočilo. Říkal jsem si, kde to jsme? Nerozhodlo to o výsledku, ale zase odsud posud,“ durdil se trenér zlínských fotbalistů Josef Csaplár na lavičku domácích po sobotní porážce na Slovácku. Že byli domácí agresivnější a silnější v osobních soubojích? „Můj pocit je, že jim to někdo umožnil,“ narážel Csaplár na rozhodčí. Třetí porážku 0:1 ze čtyř úvodních utkání ligové sezony kousal těžce. Takový start si v novém působišti nepředstavoval. Potěšit výsledkem, potěšit hrou. Svoje celoživotní trenérské krédo se mu ve Zlíně zatím nedaří naplňovat. Porážku v derby přitom hodnotil prakticky stejně jako po nezdaru v Olomouci. „Je tam řada hezkých věcí – šance, udržení míče, kombinace, ale také řada hodně špatných,“ uznává Csaplár. „Vyzdvihl bych nevynucené ztráty, hrozně moc kazíme předfinální a finální nahrávky. Obecně ztrácíme spoustu míčů, čímž dostáváme soupeře do tlaku. Inkasujeme laciný gól a nejsme schopni dát nejvyloženější šance,“ shrnul Csaplár stěžejní zlínské neduhy na začátku sezony. Skvělý úvodní poločas v domácí premiéře proti Slavii, jemuž chybělo pouze gólové vyjádření, zlínské fanoušky navnadil. Jenže Jiráček a spol. se pak k němu přiblížili jen v druhém domácím zápase proti Liberci, který vyhráli 2:1. „Nejde to podle našich představ, ale není důvod k panice,“ uklidňuje brankář Stanislav Dostál, nejlepší hráč Zlína v derby. Pravda. Po čtyřech kolech není k panice důvod. Změny si musí sednout. Ale také není důvod se chlácholit tím, že místo tří těsných porážek jsme mohli bodovat. Proti Slavii si Zlín nezasloužil prohrát, v obou venkovních duelech prokázal větší touhu po vítězství soupeř. Jak sám s oblibou říká, Csaplár zjistil, kudy a s kterými hráči cesta k úspěchu nevede. Ověřil si, že bez zraněné dvojice Podio–Čanturišvili chybí týmu nadstavba. V sobotu hodil za stavu 0:1 do vody mladíky Cedidlu, Nečase a Janetzkého. Nepropadli. Těžko ale mohl čekat, že obrátí děj derby. Podle Csaplára půjde klub na přestupový trh. Jen změny v kádru ale stačit nebudou.