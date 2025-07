Vlastní gól? Nechápu. Ať už je další den, přál si smolař derby Kalabiška

„Byl to pro mě hrozný zápas. Už na něj chci zapomenout. Ať už je další den,“ přál si smolař sobotního střetnutí o regionálního krále, které skončilo bez korunovace.

Lépe jste se trefit nemohl, že?

Bohužel, bylo to jako útočná hlavička. Nechápu. Nikdy se mi to nestalo a teď zrovna v takovém zápase. Možná je to můj první vlastňák. Asi do mě trochu strčil Dáňa (Daníček). Ještě jsem to neviděl a přesně si to nevybavuji. Nešťastná náhoda pro mě.

Už předtím si dal hlavou málem vlastní branku Černín, pak kopali hosté gólový roh.

Na to jsem úplně zapomněl. To také nebylo moc daleko. Asi jsme si o gól koledovali. Někdy se to tak stane. Smůla. Jinak tam Slovácko nic nemělo. Mohli jsme vyhrát 1:0.

Poznamenal vás vlastenec?

Snažil jsem se na to nemyslet. Chtěl jsem ho odčinit gólem. Do šance jsem se dostal. Bohužel jsem ji neproměnil.

Míč jste otřel o břevno. Co chybělo?

Bylo to hodně rychlé. Kopec (Kopečný) balon přede mnou ještě tečoval. Střílel jsem z halfvoleje. To je vždycky těžší kop. Musíte se trefit hodně dobře, aby balon neletěl nahoru. Měl jsem ho zasáhnout trochu dříve po odskoku nebo později.

Jak se vám derby zamlouvalo?

Do zápasu jsme dobře vstoupili. Půl hodiny jsme byli lepší. Vedli jsme 1:0. Pozny měl šanci na 2:0. Pak jsme měli další závary. Škoda, že jsme nepřidali pojistku. Pak bychom už vyhráli. Po inkasované brance se hra vyrovnala a druhý poločas už nebyl pro diváky tolik atraktivní. Bod bereme. Máme po dvou kolech čtyři, neprohráli jsme.

Vypadal jste vyhecovaný. U lajny jste měl menší kontroverzi s kapitánem hostů Michalem Trávníkem. O co šlo?

Jako protihráč mě vždycky hrozně štve. Hodně padá a rozhodčí mu to pískají. Trošku jsme si to vyříkali.

Měl jste lehké obavy, jak na vás budou reagovat fanoušci Slovácka v drese rivala. Naplnily se?

Po utkání vyvolávali moje jméno. Chci jim poděkovat, jak to vzali a že na mě nepískali.