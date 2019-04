Zlínský Grygera před Slavií: Věřím, že slavnostní zápas nás semkne

Zatímco na sešívané prší ze všech stran chvála za statečný výkon proti mocné Chelsea, Zlín se topí v herní i výsledkové krizi a reálně mu hrozí pád do skupiny o udržení v nejvyšší soutěži.

„Věřím, že by nás mohl tenhle zápas všechny semknout,“ říká sportovní šéf zlínského klubu Zdeněk Grygera před velikonočním duelem, do něhož domácí vyběhnou v unikátních bílo-červených retro dresech z první republiky.

Vážně se neobáváte, že to pro vás může skončit průšvihem?

Jasně. Slavie je silná, má široký kádr. Hrála ve čtvrtek Evropskou ligu, ale může postavit druhou jedenáctku, která bude velmi silná. Ale měl by být plný stadion. Budeme hrát v historických dresech. Pro všechny z nás by to měl být fotbalový svátek. Doufám, že kluky okolnosti vyhecují k takovému výkonu, kterým budou Slavii konkurenceschopní. Trochu se dívám i na jejich náročný program v posledních dnech. K tomu cestování. Také to nebudou mít jednoduché.

Slavia v české lize všem herně odskočila. Překvapuje vás to?

Mají dobře poskládaný tým. Je vidět, že jsou velice dobře fyzicky připravení. V závěru se to sice může nasčítat, protože zápasová vytíženost některých hráčů je enormní. Ale předchozí utkání zvládali. Se Sevillou, na kterou jsem se byl podívat, odběhali bez problémů i prodloužení a nebylo vidět, že by byli v křeči nebo únavě. Mají reprezentanty. Pomohli si rotací hráčů. Je vidět, že všichni táhnou za jeden provaz. Věří v úspěch. Jsou na vlně, kdy se jim daří a vyhrávají.

Akce klubu ke 100 letům zlínského fotbalu Dobové retro dresy obléknou fotbalisté Zlína v domácím zápase proti Slavii Praha na Velikonoční neděli 21. dubna. Slavnostní galavečer se bude konat v pondělí 29. dubna v Městském divadle ve Zlíně, kde pozvaní hosté uvidí v předpremiéře dokument Dej ševče gól. Součástí akce bude také křest knihy Od SK Baťa po současnost, která půjde do prodeje o den později. Premiéra dokumentu Dej ševče gól se uskuteční 6. května v multikině Golden Apple Cinema. Stopáž je 52 minut. Návštěvníci se mohou těšit na autogramiádu vybraných hráčů. Zlínský filmový festival pro děti a mládež doprovodí prezentace klubu v parku před zlínským zámkem ve dnech 27. a 28. května. Zápas legend mezi Zlínem a Baníkem Ostrava nachystal klub na 1. června. Mezinárodní turnaj mládeže proběhne 15. května v mládežnickém centru na Vršavě.

Co říkáte na retro dresy?

Líbí se mi, akorát jsou trochu slávistické. (usmívá se) Jsou specifické, ale k takovým zápasům patří. Na utkání se těším.

Teď k vám. Po podzimu jste byli se slušným náskokem šestí. Teď už postup do skupiny o titul není moc pravděpodobný, že?

Měli jsme ambice, abychom se v šestce udrželi. Realisticky si ale musíme říct, že jsme utrpěli v zimě zásah do sestavy. S Beauguelem odešly góly. Začátek jara nám nevyšel kvůli různým okolnostem. Derby jsme prohráli, aniž nás Slovácko ohrozilo. Mohli jsme remizovat a těch bodů k šestce nám moc nechybí.

Jenže jste nezvládli zápasy, do nichž jste šli jako papírový favorit.

Jak říkal nedávno jeden z hráčů o novém systému soutěže: Jedno kolo zvítězíte a hrajete o šestku, druhé prohrajete a najednou se bojíte, abyste nespadli do skupiny o udržení. Ale pořád říkám, že je to jenom sport. Je potřeba si to uhrát na hřišti. Být týmoví, kompaktní a jít za cílem.

Ale to se vám na jaře opakovaně nedaří. Jste zklamaný, že jste ze šestky po skvělém startu sezony vypadli?

Za sebe říkám, že ne. Beru to realisticky. Budu rád, když si udržíme šanci hrát o evropské poháry. Někomu se v sezoně nedaří, pak zabere. I my můžeme chytit v play off nějakou vlnu. Třeba hokejisté Pardubic se celou sezonu trápili, pak zvládli excelentně baráž. Nebo naopak Tampa Bay v NHL vyhrála suverénně základní část a pak vypadla v prvním kole play off 0:4.

Zlínské trápení - v posledních utkáních sbírá jen porážky.

Dvě kola před koncem základní části jste jen tři body od skupiny o udržení. Nemáte obavy, že do ní spadnete?

Strach nemám. Jsem přesvědčený, že v posledních dvou kolech ještě něco uhrajeme a zůstaneme uprostřed. Ale je pravda, že na tabulku a na to, kdo s kým ještě hraje, se dívám. Je to první ročník v tomto systému. Není to jenom o nás. S většinou sportovních ředitelů se známe, potkáváme, cítím z nich nejistotu, v jaké skupině budou hrát.

Jaký máte pocit ze hry? Zdá se, že ne všichni hrají se stoprocentním zaujetím jako na podzim.

Za hráče nemůžu mluvit. Ale jestliže by fotbalista neměl motivaci v profesionální soutěži, tak je to špatně. Viděl bych to spíše v psychickém rozpoložení. Když se nám dařilo jako určitou fázi na podzim, tak kluci byli nahoře. Pak přijde horší období a výkony jdou dolů i kvůli horšímu rozpoložení. Jde o psychickou odolnost a ne každý sportovec je odolný.

Jean-David Beauguel v dresu Zlína.

Ještě ke ztrátě Beauguela. Neříkáte si zpětně, že jste za něho měli někoho přece jen přivést?

Od léta jsme počítali s tím, že Bogy v zimě odejde. Nakonec se to naplnilo. Proto jsme měli čtyři další útočníky. Když se podíváme do ligy, kdo má počtově tolik útočníků? Dnes se přitom fotbal ubírá jiným směrem. Góly dávají v zásadě všichni hráči z pole. Když hrálo Nizozemí proti Německu, tak nastoupily oba týmy bez útočníků. Jasně, Ronaldo je rozdílový. Ale na Ajax jeho góly stejně nestačily. Postupový gól Ajaxu vstřelil obránce De Light. V Evropě se mění systémy, útočníci jsou více pokrytí. V české lize je to ještě pořád o rozdílovém útočníkovi. Viz Komličenko v Boleslavi, Krmenčík nebo teď Beauguel v Plzni. My máme čtyři útočníky, kteří mají naši důvěru. Ale chceme, aby ji opláceli góly.

Trenér Roman Pivarník je pod velkým tlakem. Naposledy v Karviné si fanoušci žádali jeho konec. Jak to vnímáte?

Snažím se to nepřipouštět. Tohle patří k jakémukoliv sportu. Chápu, že pro trenéra to není snadná situace. Na druhou stranu jsme věděli, že k této situaci může dojít, že jaro může být složitější, že je těžší než podzim. Brali jsme ho i s tím, že je mentálně silný. Něčím prošel jako hráč i trenér. Byl v Plzni, kde byl pod velkým tlakem. Věřím, že společnými silami to zvládneme a zažije ve Zlíně příjemnější věci než teď.

Rozhodnou poslední kola o tom, jestli bude pokračovat i po sezoně?

Budoucnost všech se odvíjí od výsledků.

Před nedávným zápasem na Spartě jste po tréninku dlouze hovořil s kapitánem Jiráčkem. Cítíte, že tým potřebuje váš zásah?

Jsem tady delší dobu. Většina hráčů přišla za mé přítomnosti. Znám je více než trenér. Snažím se být více součástí týmu a napomoct trenérského štábu tím, že s některými hráči mluvím víc. Náplň tréninků nebo skládání sestavy můžeme konzultovat, ale rozhodnutí jsou na trenérech.