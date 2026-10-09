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Chance Liga 2026/2027

Klubový song a růžová na podporu onkologických pacientů. Zlín jde na mistra

Petr Fojtík
  10:52
Fotbalisté Zlína se radují z gólu Jakuba Černína v utkání proti Baníku.

Fotbalisté Zlína se radují z gólu Jakuba Černína v utkání proti Baníku. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Jablonecký Jan Chramosta vede míč v zápase se Zlínem.
Zlínští hráči slaví trefu proti Jablonci.
Trenér Zlína Pavel Hoftych během zápasu s Hradcem Králové.
David Machalík slaví se spoluhráči ze Zlína úvodní gól proti Hradci Králové.
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„Ševci, vzhůru na Letnou!“ Nový klubový song doprovodí fotbalisty Zlína poprvé do pátečního šlágru 10. ligového kola proti Slavii. Stadion se při něm symbolicky oblékne do růžové, která je barvou tradiční charitativní podzimní akce na podporu pacientů bojujících s onkologickým onemocněním.

„Je fajn myslet na lidi, kteří třeba neměli v životě tolik štěstí co my. Pro klub a pro nás je to maličkost,“ řekl zlínský trenér Pavel Hoftych.

Domácí hráči vyběhnou na hřiště kompletně v růžové sadě, s časem výkopu (18.00) začne charitativní online dražba hraných dresů.

Novinkou bude klubový song. Společně s kapelou Premier se na jeho podobě podíleli hráči, zástupci klubu i fanoušků.

Trenér Zlína Pavel Hoftych během zápasu s Hradcem Králové.

„Byl jsem se podívat na natáčení. Hymna se povedla textově a i hudebně. S tátou Jardy Irovského, který skládal text, jsem hrával ve Zlíně i ve Slušovicích,“ zmínil Hoftych svého někdejšího spoluhráče.

Její oficiální uvedení se trefilo do složitého zlínského období.

„Umím si představit, že by lépe vyzněla v čase, kdy jsme první, a ne poslední. Musíme do hymny dorůst, aby měla ještě větší point,“ přeje si Hoftych.

Na Letné se střetnou týmy z opačných pólů tabulky. Zlín je po devíti kolech na chvostu soutěže se ziskem jediného bodu, který získal v posledním zápase před dlouhou třítýdenní reprezentační přestávkou.

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„Bod neřeším, jsme rádi, že už nemáme nulu v tabulce. Necítím na hráčích skepsi, pesimismus. Věříme, že to dokážeme zlomit. Tým je zdravě nabuzený,“ prohodil Hoftych, který po sérii sedmi porážek vystřídal u týmu Bronislava Červenku. Ten se mezitím stal asistentem Martina Svědíka ve Zbrojovce Brno.

Ani cenná remíza z Jablonce ale Zlín moc neprobrala, v přípravě prohrál s druholigovým Prostějovem. A teď narazí na obhájce titulu.

„Momentálně je to nejlepší mužstvo české ligy. Chytáme je v nejhorší možnou dobu. Reprezentanti byli ze srazu omluveni, počítám, že až na Kačora a Chaloupka nastoupí všichni a budou odpočinutí a dotrénovaní,“ míní Hoftych. „Raději bych je přivítal v režimu Ligy mistrů.“ Právě kvůli ní a úternímu duelu v ázerbájdžánském Baku se zápas předehrává v pátek večer. A na Letné má být narváno.

Zlínský brankář Stanislav Dostál inkasuje gól od Daniela Vašulína ze Zbrojovky (vlevo).

„Je fajn hrát před plným stadionem, i když soupeř jako Slavie bude mít větší podporu než my,“ zamračil se lehce gólman Stanislav Dostál, který před rokem v Edenu vychytal nulu. „Počítám, že bude více práce. Těším se, tyhle zápasy mě baví.“

Zlín ve vzájemných ligových utkáních vyhrál jediný z posledních čtrnácti a Dostál u toho v dubnu 2019 při oslavách 100 let od založení klubu byl na lavičce.

„Abychom mohli nad něčím přemýšlet, musí každý podat hodně nadstandardní výkon a sejít se spoustu věcí. Věřím, že necháme na hřišti všechno,“ dodal Dostál.

Kratochvíl je rád i za poslední tým ligy

Poslední zápas v Chance lize odehrál předloni v květnu proti Zlínu, který tehdy v Jablonci z nejvyšší soutěže po porážce 0:1 spadl. Teď se záložník Miloš Kratochvíl (30) do české ligy vrací, aby Zlínu k udržení mezi elitou pomohl.

Poprvé za něj může nastoupit v pátek na Letné proti mistrovské Slavii. „Jsme rádi, že ho máme v týmu, ale jestli půjde do základu, neprozradím,“ uvedl na adresu nečekané posily trenér a sportovní manažer týmu Hoftych.

„Za normálních okolností bychom si na takového hráče nesáhli, ale okolnosti tomu nahrály. On potřeboval hrát a my kvalitního hráče. Viděl jsem u něj spoustu pozitivních momentů,“ podotkl Hoftych.

Jablonecký záložník Miloš Kratochvíl

Rodák z Karlových Varů přišel do Zlína jako volný hráč poté, co mu vypršela smlouva ve Spartaku Trnava, kde strávil předchozí dvě sezony. „Lákalo mě zahraničí, Polsko, jenže to nedopadlo. Teď lituji, že jsem neprodloužil v Trnavě,“ přiznal Kratochvíl.

Tři měsíce zůstal bez angažmá, než vzal zavděk nabídkou posledního týmu Chance ligy. „Už jsem chtěl někde hrát,“ řekl zkušený záložník, který absolvoval v české lize 161 zápasů, kromě Jablonce kopal i za Zbrojovku Brno.

„Tam jsem hrál taky o záchranu. Není to příjemná situace. Chci co nejdříve pomoct týmu a být platný,“ přeje si Kratochvíl.

Za sebou má druhý poločas přípravného zápasu s druholigovým Prostějovem, který Zlín před týdnem prohrál 1:2. Ve čtvrtek přijel na hotel a druhý den už oblékl žlutý dres a jako nováček dostal kapitánskou pásku.

„Tři měsíce jsem nehrál, ale někdy je lepší do toho skočit takhle. Po fyzické ani herní stránce to ještě nebylo ono, snad to bude jenom lepší,“ věří Kratochvíl.

Na sžití s novým týmem měl týden, do úplně neznámého prostředí ale nešel. „Na trenéra Hoftycha jsem se nikoho ptát nemusel. V Jablonci jsem hrával s Kubou Jugasem, v Sokolově zase s Milošem Kopečným,“ uzavřel.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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