Po Spartě jsou ve Zlíně dopálení. Když zmrazí Slavii, zahřejí vlastní fanoušky

„Bude to těžký zápas stejně jako na Spartě,“ vrátil se Červenka k týden staré prohře 0:2 na pražské Letné. S tím, že by letos ještě potkal Slavii, na konci září nepočítal. Teď ho čeká během krátké doby třetí přímá konfrontace proti pražským „S“. A šestý soutěžní duel ve Zlíně, s nímž poprvé prohrál až na pražské Letné.

„Vůbec se mi nelíbila práce obranné pětky. Spartě jsme oslavy 130 let zpříjemnili,“ štval Červenku způsob, jakým jeho tým usnadnil obhájcům titulu cestu k povinné výhře.

Hosté vsadili na rozestavení 3–4–3, jenže už ve třetí minutě inkasovali a po čtvrthodině ho raději změnili na čtyřobráncový systém. Jak mužstvo poskládá v neděli, Červenka neodtajnil.

„Máme nějakých osmnáct vyrovnaných kluků, všichni můžou hrát, nikdo není odskočený. Kostru týmu ale budu držet,“ nastínil zlínský trenér.

Mimo zůstávají stoper Kolář (po operaci) a záložník Pablo González (natažený sval), který by ale ještě mohl stihnout závěr podzimu.

„To ukáže poslední vyšetření. Funguje v omezeném režimu s kondičním trenérem. Škoda zranění, mohl by nám pomoct. Je to velmi šikovný fotbalista s velkým zaujetím pro hru,“ mrzí Červenku absence španělského šikuly, který po svém příchodu do Zlína zvládl tři starty a naposledy se objevil v sestavě ve vítězném utkání v Pardubicích.

Srpnový duel v Edenu Zlín prohrál ještě s Pavlem Vrbou u kormidla těsně 1:2. Nebýt mimořádného výkonu brankáře Dostála, jemuž napočítali třináct těžkých zákroků, odjel by s debaklem.

„Bude to trošku odlišné, protože hrajeme doma. Je tady jinačí hřiště než jejich výborně nachystané. Věřím, že jim bude dělat problémy,“ pravil obránce Jakub Černín, jenž tehdy svým prvním zlínským gólem mírnil v 84. minutě porážku.

Počasí je atribut, se kterým se musí v neděli počítat. Předpověď slibuje na víkend vytrvalé chumelení, napadnout může až 30 centimetrů sněhu. Celodenní mrazy vyhnaly zlínské hráče v týdnu na neoblíbenou umělou plochu, na přírodní povrch se dostanou až těsně před zápasem.

„Bude zima. Může to spousty lidí odradit. Nás donutí, abychom běhali a zahřívali svaly. Budeme rádi, když fotbalem zahřejeme je. Věřím, že přijdou ve velkém počtu, podpoří kluky, protože to potřebují – a proti Slavii ještě dvakrát tolik,“ doufá Červenka, že si fanoušci nenechají ujít atraktivní zápas přímo na stadionu. Podle toho, jak mizí lístky v předprodeji, dorazit by jich mohlo přes čtyři tisíce.

Koho uvidí v akci, není jisté hlavně na straně hostů, kteří mají za sebou čtvrteční zápas Evropské ligy v dalekém Moldavsku proti Šeriffu Tiraspol spojený s pozdním návratem do Česka.

Trenér Zlína Bronislav Červenka instruuje své svěřence během utkání s Jabloncem

„Viděl jsem, že některé hráče nebrali. Mají prakticky jistý postup ze skupiny. Možná obmění sestavu, soustředí se více na českou ligu. Nechtějí, aby jim Sparta odskočila,“ dumal ve čtvrtek ráno Červenka. Kdo proti jeho celku vyběhne, neřeší. „I hráči z lavičky dokážou podat skvělé výkony. Jsou to výborní fotbalisti. Pro nás nebude rozdíl, jestli bude hrát Ševčík, nebo Provod. Kondičně jsou perfektně připravení.“

Co ale ve Zlíně řeší už teď, je jarní část sezony. Ladí zimní přípravu, usilovně hledají posily.

„Víme, že nás čeká velmi náročné jaro. Jestli nebudeme připraveni kondičně, hráčsky, záchranu nezvládneme. Věřím, že se nám povede přivést hráče, které typologicky chceme a kteří nám pomůžou jak kvalitou, tak i zvýšením konkurence,“ podotkl Červenka, jenž zvedl Zlín z posledního na předposlední místo.