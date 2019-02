Zlínský Matejov: Máme co zlepšovat, ale není třeba panikařit

Znovu musí odpovídat na nepříjemné otázky, proč se jim jako v předchozích třech sezonách nepovedl vstup do jarní části fotbalové ligy.

„Na základě prvních dvou výsledků není třeba panikařit. Teď máme výbornou příležitost ukázat, že se nebude opakovat jaro z minulých let. Máme doma Bohemku, která se také trápí. Potřebujeme se na ní chytit,“ uvědomuje si zlínský fotbalový univerzál Róbert Matejov, spolu s brankářem Dostálem jediní pamětníci všech tří pokažených jar od návratu Fastavu do nejvyšší soutěže.

Letošní los vám přitom přál. Se Slováckem ani Příbramí jste léta neprohráli. Nula bodů jste asi nečekali ani v nejhorším snu, že?

Chtěli jsme bodovat a určitě jsme měli. Výkony nebyly optimální, máme co zlepšovat. Zápas s Bohemkou je pro nás nesmírně důležitý. Od něho se bude odvíjet zbytek jara. Když se nám ho povede zvládnout, tak věřím, že do konce sezony to půjde a uděláme nějaké body, abychom ukopali šesté místo. Pokud ale nevyhrajeme, můžeme vypadnout ze šestky a už se do ní možná nedostaneme zpátky.

Bohemians nevyhráli v lize deset kol. Jak moc nepříjemné je hrát proti takovému soupeři?

Určitě budou chtít zvítězit, také se potřebují odpíchnout. Venkovní zápasy přitom mají kvalitnější než před domácím publikem, kde se jim asi nehraje tak dobře. Co si pamatuji, tak od postupu jsme s nimi neprohráli, ale doma pokaždé remizovali.

Zlín v zimě obvykle prodává opory. Může to být jedna z příčin jarních nezdarů?

Koupit lacino hráče, nebo vychovat vlastního a pak ho prodat - taková je strategie klubu, potřebuje z něčeho žít. Když odcházejí nejlepší hráči, je jasné, že se to dotkne předvedené hry. Máte něco zažité, něčím se to naruší. Není jednoduché nahrazovat každý půlrok jednoho dva hráče. Ale musíme se s tím vypořádat.

Jak se hraje bez kanonýra Beauguela, který odešel do Plzně? Chybí hodně?

Bogy chytil na podzim fazonu. Mohli jsme se o něho opřít. Je vysoký, silný v soubojích. Když to na něho nakopnete, tak víte, že většinu balonů podrží. Můžete ho pak doplňovat. V šestnáctce soupeře byl nepříjemný. Uměl se natlačit před obránce, byl důrazný v hlavičkových soubojích. Ale hlavně dával góly. Jeho devět podzimních branek nám bude chybět.

Radost zlínských fotbalistů po výhře na Slovácku: zleva Matejov, Džafič, trenér Bílek a kapitán Jiráček.

Navíc v průběhu přípravy odešel trenér Bílek. Projevilo se to?

Měli jsme s ním něco zažité. Když přišel v létě, změnil systém hry, který nám sedl. Teď přišel nový trenér. Chtěl to nechat, ani v přípravě jsme nic nového nenacvičovali. Viděl, že nám to sedí, a nechtěl do toho moc sahat. Ale bohužel nám nefunguje mezihra. Nedokážeme přenést do zápasu kombinační hru, která nás na podzim celkem zdobila.

Přitom počasí vám docela přeje, ne?

Oproti loňskému roku je výborné. To pořádně a dlouho mrzlo. Nejde se vymlouvat ani na terény. Na to, jaké je období, nemůžou být o moc lepší. Jasně, není to nic extra, ale fotbal se na tom dá hrát.