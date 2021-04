Blamáž s odpadlíkem. Zlín po ostudě s Příbramí oddaluje záchranu

Buchta: Jasná penalta. Ještěže nebyla červená V sezoně nechyběl v lize ani minutu. Stoper zlínských fotbalistů Petr Buchta přijde o unikátní sérii až ve středečním zápase na Slavii. Více než čtvrtá žlutá karta za penaltový zákrok, za který mohl být klidně vyloučený, ho však mrzí domácí porážka od Příbrami. „Tam i tady jsme podali špatný výkon,“ připomněl Buchta, že Fastav podlehl odpadlíkovi soutěže dvakrát 0:1. Rozhodčí řešil penaltovou situaci s VAR. Nebál jste se, že kartu změní ze žluté na červenou?

Šlo jen o to, jestli předtím (faulovaný Lubega) nehrál rukou. Jinak penalta to byla jasná. Rozhodčí ukázal žlutou kartu, více jsem to neřešil. Můžu být rád, že nebyla červená. Zlínský Petr Buchta (u balonu) v zápase proti Příbrami Jak se vám vůbec dostal příbramský hráč za záda?

Celá situace nebyla dobrá. Měli jsme autové vhazování a sérií špatných rozhodnutí jsme umožnili jít frajerovi samotnému na bránu. Pak už jsem to hasil. Zbytečný gól. Podali jste nejhorší výkon sezony?

To je otázka. Na jaře asi ano. Máme platonický tlak. Nedokážeme si vytvořit šanci. Za zápas letělo do vápna dvacet centrů. Ani jednou nás to netrefí. Tady byl největší problém. Trenér postrádal bojovnost.

Musím souhlasit, že to chtělo větší zápal. Paradoxně Příbrami chyběl nejlepší hráč Rezek a stejně jsme to nezvládli. Nehazardujete po čtvrté porážce v řadě se záchranou?

Chtěli jsme mít klid. Pořád existuje teoretická možnost, že se můžeme namočit. Měli jsme vyhrát doma s Karvinou, teď s Příbramí. Nedaří se nám udělat krok do klidnějších vod, ale věřím, že se z toho oklepeme. Ale na Slavii se vám nepojede dobře?

Asi ne. Lepší mít v zádech dobrý výsledek. Ale každý zápas začíná 0:0 a může se stát cokoliv.