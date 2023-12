Oslabený Zlín si v Hradci zahraje o to, aby nepřezimoval poslední

Pokud jeho tým získá méně bodů než Jihočeši na Bohemce, přezimuje na pozici přímo sestupujícího. Při nejpříznivější shodě výsledků může přeskočit Pardubice a bodově se dotáhnout na Karvinou, ztrátu na jedenáctý Hradec zkrátit na šest bodů.

„Když nám soupeři odskočí o deset bodů, budeme to na jaře těžko honit. Proto je důležité zápas s Hradcem zvládnout a přiblížit se týmům nad námi,“ přeje si Červenka. Zlín po jeho nástupu uhrál sérii čtyř utkání bez porážky a s jedním inkasovaným gólem, po reprezentační přestávce ale prohrál na Spartě 0:2 a v Liberci 3:5.

Zlín – Hradec Sobota 15.00 online

„Strávili jsme u videa hodně času. Hra ve středu pole fungovala velmi dobře, byli jsme kompaktní, ale měli jsme úplně katastrofální bránění pět metrů před vápnem a uvnitř něj. Byly to triviální chyby, kolikrát až směšné, jaké jsme dostali góly,“ hněval se Červenka. Proč, toho se nedopátral ani po týdnu. „Byli jsme nezodpovědní, nerozebírali jsme si hráče, což rozhodlo zápas. To mě naštvalo nejvíce. Nevím, co měli kluci zrovna v hlavě, že se takhle chovali ve vápně.“

Proti Hradci chystá změny v sestavě. Čtyři budou vynucené. Zranění si odnesl z Liberce univerzál Fantiš, čtvrtou kartu a disciplinární trest dostali Cedidla, Černín a Slončík. Zpátky do USA odcestoval bosenský záložník Pidro, jemuž vypršelo pracovní vízum a nové nemá.

„Se zraněnými a vykartovanými hráči se musí počítat. Že se to teď sešlo naráz, je komplikace, zásah do sestavy. Ale jsou tady kluci na střídačce, kteří čekají na šanci. Dostanou ji a věřím, že zápas zvládnou,“ pravil Červenka.

Kapitánskou pásku si znovu navleče stoper Simerský, který po nástupu Červenky vypadl ze základní sestavy. „Trenér udělal změny, ty zafungovaly. Nejde o mě, ale aby se zvedly výsledky,“ prohodil zkušený obránce. Zlín na svém stadionu nastoupí poprvé od 11. listopadu, předchozí duel se Slavií byl kvůli sněhové kalamitě přeložený na příští rok.

„Terén není ideální, je mokrý, taková houžev, lepí se na kopačky. Ale dá se na tom hrát fotbal,“ ubezpečil Červenka. Zápas má výkop ve tři odpoledne.