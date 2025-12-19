Přestože Jugas na podzim v Cracovii, kde měl funkci zástupce kapitána, vypadl ze sestavy, pro nováčka soutěže je vítanou posilou. I v 33 letech může mít před sebou v mateřském klubu ještě několik sezon.
„K regionu a k týmu patří. Věřím, že přinese kvalitu i charakter, který potřebujeme,“ pověděl trenér Bronislav Červenka.
Jugas je klasickým lídrem, ve Zlíně nosil kapitánskou pásku. Červenka od bývalého stopera Slavie očekává, že zpevní obranu, která měla v závěru podzimu problémy s důsledností a herní disciplínou.
Čisté konto udržel Zlín po dvou měsících a šesti kolech až v posledním letošním zápase s Olomoucí (5:0), po kterém Červenka mluvil i o dalším posílení mužstva.
„Nemáme možnosti jako jiné týmy. Budeme to řešit operativně. Věřím, že najdeme kluky, kteří doplní kádr a budou klíčovými hráči,“ podotkl kouč nováčka, který chce zvýšit konkurenci na krajích a zdvojit posty ve středu pole.
Zvláště když si v posledním duelu poranil rameno kamerunský štít Didiba a není jisté, zda stihne únorový začátek jarní části.
V zimní přípravě vyzkouší klub levého beka z Nigérie. Jde přitom stejnou cestou jako v případě jeho krajana Stanleyho Kanua, který na podzim zaujal bilancí 4+4. Oba patří do stejné manažerské stáje a na evropský fotbal se adaptovali v nižších portugalských soutěžích.
Do přípravy se zapojí rovněž dva teenageři ze Senegalu, kteří se ve Zlíně na podzim aklimatizovali v béčku, respektive ligovém dorostu na Vršavě. Útočník s krajním záložníkem přesvědčili a podepsali smlouvu, zatím by měli sbírat zkušenosti v třetiligové rezervě.
Pozici krajního hráče by mohl vyřešit Stanislav Petruta, který se proti Olomouci blýskl z pozice pravého záložníka hattrickem za dvacet minut druhého poločasu.
„Je to dynamicky kluk, má v sobě vitalitu, jen ji potřebuje dát správným směrem. Pokud hraje přímočaře, jde si za tím, je skvělý,“ řekl Červenka na adresu rodáka z Moldavska.
Velkou perspektivu vidí v jeho vrstevnících Tomáši Hellebrandovi (18 let) a Lukáši Bráneckém (19 let). Zajímavé možnosti pak naznačil ve finiši podzimu na místě podhrotového hráče Tom Ulbrich, který za tři kola stihl dva góly a asistenci.
Nadějnou zprávou pro Zlín je, že by měl po nadstandardně zvládnutém podzimu udržet stávající kádr.