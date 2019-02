Fotbalový Zlín na jaře opět hazarduje. Ještě nezískal jediný bod

„Absolutně nechápu, proč jsme tak nervózní. Proč tomu chybí lehkost, když jsme byli v šestce a mohli jsme být v klidu,“ kroutí hlavou zlínský kapitán Petr Jiráček.

Fastav po 22. kole poprvé v sezoně vypadl z vybrané společnosti, která bude usilovat v nadstavbě o titul. A pokud zopakuje předchozí jara, bude mít co dělat, aby se vůbec udržel ve skupině o sedmé až desáté místo, z níž vede také cesta do Evropské ligy. Od skupiny o udržení ho dělí náhle jen pět bodů.

„Musíme pořád věřit, být pozitivní,“ pronesl záložník Josef Hnaníček. Ale vykládejte to naštvaným fanouškům Fastavu. Mají špatné zkušenosti. Zlínské jaro se stává ve fotbalovém prostředí folklorem a jejich protagonisty to netěší. Po nadprůměrném podzimu následuje pravidelně mizerný druhý poločas sezony a na Letné nevědí, co s tím.

„Opakuje se to, ale nemyslím si, že to máme v hlavách,“ tvrdí Jiráček. Řeč čísel je však vůči Zlínu neúprosná. Ze 45 jarních zápasů od roku 2016 se zmohl na pouhých pět vítězství a průměrně získal 0,64 bodů na utkání, přičemž se dvakrát zachraňoval až v předposledním kole.

Negativní jarní trend zatím nezměnil ani nový trenér Roman Pivarník, který v půlce zimní přípravy nahradil Michala Bílka, jenž odešel od rozdělané práce ve Zlíně ke kazašské reprezentaci.

„Nemáme mužstvo, abychom soupeře kombinačně přehrávali,“ usoudil po třech kolech Pivarník, který tak nechtěně navázal na pokažený závěr podzimu ještě pod taktovkou Bílka. Šest porážek v součtu táhne mužstvo dolů.

Zlín se nemůže utěšovat ani tím, že měl více gólových šancí než hosté, že vítězství Bohemians nebylo zasloužené. Klokani na Letné rezignovali na fotbal a vsadili na destrukci. K úspěchu jim stačila chyba domácích při standardní situaci. Druhá branka z brejku z 93. minuty už nic neřešila. O to více musí Pivarníkův výběr štvát, že nebodoval.

„Musíme udělat pro úspěch ještě více než doteď,“ uvědomuje si Jiráček. Zvrátit nepříznivou sérii bude z řady důvodů složité. Do konce základní části, po níž se týmy rozdělí do tří nadstavbových skupin, odehraje Zlín pět z osmi utkání venku, kde naposledy zvítězil loni 14. září. Nastoupí v Ostravě, Liberci a na Spartě, doma navíc hostí Slavii.

Klub podcenil ztrátu kanonýra Beauguela, a byť přivedl do zálohy zajímavé hráče (Hlinka, Čanturašvili), do sestavy je zabudovává za pochodu. Pivarník pak proti Bohemians opustil Bílkovo rozestavení 3-5-2 a vsadil na klasické 4-4-2. Ani to však nebyl dostatečný impulz.