Fotbalový Zlín krvácí v obraně. V týdnu budu zlý, varuje trenér Jelínek

Pět branek v Ostravě, čtyři doma od Olomouce a Bohemians, tři v derby na Slovácku a teď pětka. Až na pár světlých výjimek si v zápasech se Zlínem jeho soupeři zásadně vylepšují skóre.



Góly si chce Jelínek v klidu a bez emocí prohlédnout ze záznamu, i laikovi ale nemohlo uniknout, jak ledabyle a nedůsledně si Zlínští v duelu dvou letenských týmů počínali zejména při standardních situacích. „Bráníme je zónově. Ale čím více se tomu na tréninku věnujeme, tím méně to jde vidět na hřišti,“ poznamenal Jelínek.

„Absolutně nechápu, jak může být Čelda za našimi hráči, kde jsme se zapomněli,“ divil se situaci z 8. minuty, kdy jeho výběr inkasoval po přímém kopu Peška poprvé. Nejen on nechápal, proč se čtyři zlínští hráči postavili do území nikoho na přední stranu vápna, zatímco na vzdálenější získali sparťané přečíslení. Osamocený Čelůstka pak zatloukl míč koníčkem o zem do sítě.



„Standardky rozhodují zápasy a my z nich dostáváme ne jeden gól, ale dva a více. To je pak strašně těžké s výsledkem něco dělat,“ uvědomuje si stoper Dominik Simerský, jehož gól na 1:1 byl Fastavu v sobotním večeru k ničemu.

V nastaveném čase první půlky udeřila Sparta podruhé, tentokrát z rohu. Panák hlavičkoval ze dvou metrů. Také týden předtím v Uherském Hradišti prohrával Zlín 0:2 po standardních situacích.



„Víme, co při nich máme dělat, úkoly jsou jasně dané, ale nefunguje to. Stojí nás to body a úsilí v zápase pak přijde vniveč,“ lituje Simerský. Zlín zlomila až třetí branka v 57. minutě. Pešek si vyběhnutého Rakovana vychutnal lobem.

„Provedl to fantasticky. Další góly jsou ale naše věci, musíme je zvládat daleko lépe,“ zlobil se Jelínek. „Vraštil neodkopne jednoduchý balon ze vzduchu, spadne za něj a je z toho čtvrtý gól. Pak se to těžko hodnotí,“ komentoval Jelínek čtvrtou branku, kterou si dal smolař Simerský sám.

Za stavu 1:3 se domácí herně i takticky sesypali a rychlé kontry Sparty nedokázali vůbec zachytávat. Od většího přídělu je zachránil brankář Rakovan. Na absence v zadních řadách se přitom Jelínek nevymlouval.

„Pereme se s tím. Na krajích obrany hrají stoper (Vraštil) a záložník (Fantiš). Ale od toho jsou další hráči, aby si s tím poradili. Od některých jsem čekal větší kvalitu směrem dozadu,“ řekl Jelínek ještě mírně.

Že by místo klasické čtyřky zvolil hru se třemi stopery v řadě, zatím vylučuje: „Vyzkoušeli jsme si to, ale vůbec nám to nefungovalo. Chce to čas.“

Lépe ale nebude ani v sobotu v Plzni. Procházka si odpyká druhou část trestu z derby, Fillo, Kolář a Matejov zůstávají na marodce. „Musíme pracovat s tím, co máme teď. Po pauze se určitě vrátí Prochy a Filous,“ vyhlíží Jelínek říjnovou reprezentační přestávku. Po té první se Zlín zasekl na devíti bodech, mezitím se propadl do skupiny o udržení.