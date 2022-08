Fotbalový Zlín sbírá místo bodů tresty, a tak je na ligovém dně

Sobotní zápas v Ostravě nedohrál útočník Silný. Host z Jablonce se pakoval ze hřiště za stavu 0:1 už ve 28. minutě, když šel zbytečně do souboje s brankářem Laštůvkou a nohou mu způsobil krvavý šrám na čele.

Hosté v prvních deseti minutách dlouhého oslabení dvakrát inkasovali, a přestože se po obrátce zmátořili a snížili Kolářem, domů odjížděli s porážkou 1:3.

„Kluci nesložili zbraně a Baníku jsme zatopili. Bohužel rozdíl byl tak veliký, že jsme ho nedokázali zlikvidovat,“ shrnul zlínský trenér Jan Jelínek. „Prohra byla zbytečné, protože o ní rozhodly naše chyby,“ přidal se křídelník Martin Fillo, který si vyčítal první inkasovanou branku z přímého kopu.

Místo aby bránil hlavičkujícího stopera Frydrycha, hlídal prostor před šestnáctkou: „Rozhodl jsem se špatně.“ Stejně jako Silný o pár minut později. Rozhodčí Hocek mu nejdříve ukázal žlutou kartu, vzápětí ji ale přebarvil na červenou.

„Nečekal jsem to, ale když jsem viděl krev v obličeji Laštyho, tak to bylo asi oprávněné,“ mínil Fillo, který v zákroku Silného úmysl nespatřoval. „V lize máte zákeřné hráče a pak hráče, kteří hrají tvrdě, Silňas patří do druhé skupiny. Možná byl přemotivovaný, Laštyho nechtěl zranit.“

Procházku stihl za klukovinu za Slavie klubový trest, Silného zákrok si Jelínek vyhodnotí v klidu.

V úvodu sezony mu přitom schází kupa zraněných hráčů. Dlouhodobě jsou na marodce záložníci Hlinka, Hloušek a Tkáč, před zápasem v Ostravě vypadl univerzál Bartošák. Hrubého, který přišel o půlku přípravy, střídal v Ostravě z taktických důvodů v poločase. Bod ze tří prvních kol tak víceméně odpovídá omezeným zlínským možnostem.

„Start není povedený, na druhou stranu rozlosování bylo těžké,“ podotkl Fillo. A to tým v neděli hostí Jablonec, který naposledy porazil před čtrnácti lety...