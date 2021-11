Nejlepší výkon v sezoně. Fotbalistům Zlína vzal výhru nad Ostravou VAR

„Nemohl jsem vůbec věřit, že bychom měli prohrát po tak dobrém výkonu a tolika šancích. Naštěstí se povedlo vyrovnat, bod musíme brát,“ líčil exostravský obránce, který vysvobodil Zlín utěšeným volejem k tyči po přetaženém rohu.

Bod museli brát ale především hosté, byť v zápase dvakrát vedli. „Baník jsme předčili ve všech aspektech kromě branek,“ vystihl zlínský trenér Jan Jelínek jednostranné dění na těžkém hřišti, které den předtím pokryla první letošní sněhová peřina.

Domácí dominanci dokreslují i ofenzivní statistiky: Střely na branku 11:3. Střely mimo 12:3. Rohy 11:3.

„Podali jsme nejlepší výkon sezony. Dokázali jsme udržet vysoké tempo od začátku do konce, kdy jsme ho ještě stupňovali. Kluci si na sebe upletli bič. Tak by se měli prezentovat. Až na koncovku jim nemám co vytknout,“ líčil Jelínek.

Už ve 13. minutě mohli domácí vést klidně 4:0. Jenže Poznarovi ukopl míč před prázdnou bránou skluzující Juroška, pak zlínský kapitán trefil zblízka hlavou brankáře Budinského, který konečky vyrazil i gólovou ránu Condeho; smolař Čanturišvili pálil z vnitřku vápna těsně vedle.

Znovu tak zafungovali sportovní klišé „nedáš, dostaneš“, na Almásiho gólovou rybičku ale odpověděl za dvě minuty dorostenec Tkáč svým pátým podzimním zásahem. Pak úřadoval VAR, který v nastavení úvodní půlky upřel Zlínu gól a na začátku druhé přisoudil Baníku penaltu, kterou střídající de Azevedo proměnil panenkovským dloubáčkem.

„Když jde VAR dvakrát proti vám, tak nějakou křivdu cítíte. Musíme se na to podívat. Doufám, že zasáhl správně,“ prohodil Procházka.

Při gólových nůžkách Vraštila odhalil videorozhodčí těsný ofsajd couvajícího se střelcem, za penaltový faul označil zásah loktem Cedidly při nic neřešícím vzdušném souboji s Klímou v rohu vápna.

„Do lokte si naběhl, ale i takové penalty jsem viděl písknout,“ nesouhlasil Jelínek s pohledem hlavního rozhodčího Pavla Fraňka, který svými výroky dráždil zlínskou stranu celý zápas.

Tři domácí hráči (Poznar, Čanturišvili, Procházka) si odnesli čtvrtou žlutou kartu a budou Jelínkovi chybět v příštím utkání v Teplicích, pro něž je už každý duel existenční. Ani Fastav ale nemůže být v klidu. I po působivém sobotním výkonu zůstal ve skupině o záchranu.