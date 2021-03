Fotbalisté Zlína zvládli anglický týden skvěle: za šest bodů

„Díváme se za nás, abychom měli dostatečný odstup a nebyli zbytečně nervózní. Tyhle tři plusové body nám hodně pomohly,“ pověděl zlínský trenér Bohumil Páník po nejtěsnějším vítězství 1:0.

Jeho tým na konci anglického týdne přeskočil Bohemians a Karvinou na 11. místo a na sestupovou pozici si rychle vytvořil jedenáctibodový polštář.



„Jsem rád, že jsme navázali na výkon ze zápasu proti Boleslavi,“ těšilo brankáře Stanislava Dostála, který vyčapal na Andrově stadionu šestou nulu sezony.

„Sigmě jsme moc nedovolili,“ chválil Dostál precizní defenzivu svých spoluhráčů. „Kluci zvládli urážet dlouhé balony, vysbírali druhé balony. Musím vyzdvihnout také kluky nahoře, kteří podrželi balon. Týmově jsme zápas odpracovali velmi dobře,“ doplnil spokojeně.

Rozhodnutí padlo ve 23. minutě a Zlínu pomohl VAR. Hlavní arbitr Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím odhalil, že Beneš fauloval Poznara už ve vápně, a nařídil pokutový kop. Poté, co tradiční exekutor Poznar zaváhal předtím v Liberci, si vzal míč Potočný a ránou doprostřed brány dal jediný gól moravského derby.



„Potočný je týmový hráč, který se ve hře dokáže dostat do emocí. Já takové hráče mám raději než leklé ryby. Proměnil velmi důležitou penaltu. My jsme s ním spokojení a doufám, že i on je u nás spokojený,“ řekl Páník na adresu hosta z Baníku, který se v novém prostředí poprvé gólově prosadil.

I díky němu Zlín vyhrál v Olomouci v lize po 13 letech.