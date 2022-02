První jarní výhru fotbalistů Zlína režíroval žolík Vukadinovič

„Stejně jako v sobotu na Bohemce vstoupil do zápasu dobře, oživil hru a ještě udělal dvě gólové akce. Makal na hřišti a ukázal, jak se bojuje o základní sestavu,“ chválil ho trenér Jan Jelínek.

Vukadinovič vstoupil do utkání po hodině hry a už za sedm minut posadil míč na hlavu Tkáče, který ho o zem poslal přesně za háčky zadní tyče. Liberecký gólman Knobloch se natahoval marně.

„Parádní centr. Jen jsem do něj strčil hlavu, ani jsem nemířil, míč zapadl milimetrově. Pomohlo, že balon skočil, jinak by to asi brankář chytil,“ líčil David Tkáč.

„Trefil to skvěle. Dívám se na tréninku, jak to uklízí. Je to mimořádný talent. Pokud bude makat na sobě dál, má před sebou skvělou budoucnost,“ vysekl mu Vukadinovič poklonu.

Devatenáctiletý objev sezony svým šestým ligovým zásahem dohnal nejlepšího zlínského střelce Poznara a navázal na svůj premiérový gól z podzimního zápasu v Liberci, taktéž vítězný.

Třináct minut po Tkáčově brance se srbský expres prohnal z vlastní půlky až před liberecké vápno a po 40metrovém sprintu naservíroval míč Hrubému, který Knoblocha obstřelil. „Bál jsem se, že jsem mu to dal blízko obránce,“ oddechl si Vukadinovič.

Po zápase se ulevilo ve Zlíně všem. Sobotní porážka s Bohemians a vzepětí týmů ze spodních pater tabulky Zlín dostaly pod tlak. Díky prvnímu jarnímu vítězství ho ze sebe částečně sňal.

„Pořád je to začátek jara a na úlevu není čas. Tento týden je pro nás vražedný,“ připomněl Jelínek, že už v sobotu čeká jeho výběr na Letné třeskuté krajské derby se Slováckem a pak zápasy se Spartou a Plzní. „Uvidíme po derby. Vítězství nad silným Libercem si vážíme stejně jako čistého konta.“

Zlínu se bude před duelem s arcirivalem dýchat volněji. Barážové pozici se vzdálil na pět bodů. Blíže má teď k prostřední skupině.

„Chci se dívat nahoru, ale musíme hledět i pod sebe. Nikdo nečekal, že Karviná vyhraje na Slavii, že Teplice získají plný počet bodů. Když vyhrávají soupeři, musíme také,“ vnímá Vukadinovič těsné rozdíly na chvostu tabulky.

Zlín se přitom musí obejít bez sedmi zraněných hráčů. Na Liberec se stihl uschopnit jen Procházka, který zpevnil střed obrany. „Jsou to velké ztráty, které nás hodně bolí,“ poznamenal Tkáč.

Na derby se po karetním trestu vrátí stoper Vraštil, Jelínek doufá, že nebude sám: „Prognózy ale dávat nebudu, protože mi nevychází,“ dodal trenér.