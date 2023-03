Další domácí ztráta, Zlínští fotbalisté zapomněli vyhrávat

„V Brně byl náš projev výrazně lepší, dva body jsme tam ztratili. S Hradcem jsme možná bod získali,“ připomněl trenér Zlína Pavel Vrba hektický závěr, ve kterém stoper Hlinka vykopával míč z brankové čáry a Koubek z dorážky překopl bránu.

„Dvakrát vést a ve finále být rád za bod, to je špatné. Abychom se zachránili, musíme takové zápasy vyhrávat,“ podotkl Libor Kozák, který se od zimního přestupu ze Slovácka trefil třikrát, ale ani jeden jeho gól nepřinesl plnohodnotný zisk.

Frustrující? Ne, ale mrzuté ano. „Jsme zklamaní, že nedokážeme zvládnout zápasy za tři body,“ povzdechl si Kozák.

Čtyřikrát skóroval Zlín na jaře první, v Jablonci si dokonce vytvořil dvougólový polštář, z vítězství se ale radoval jenom jednou v domácím utkání s Teplicemi.

„Neprohráváme, ale ani nevyhráváme,“ shrnul Vrba, pod jehož vedením zapsal Zlín bilanci jednoho vítězství, čtyř remíz a dvou porážek. Za celou sezonu se zmohl na tři vítězství.

„Dlouho jsme nevyhráli. Možná tam je nějaký blok, ale to byste se museli zeptat hráčů,“ odkázal Vrba na kabinu. „Pokud se ale pro nás zápas vyvíjí dobře, je náš herní projev horší.“ Proti Hradci to platilo stoprocentně. „Když jsme vedli 1:0, začali jsme ztrácet hru. Nebyli jsme tak aktivní. Za stavu 2:1 se to opakovalo,“ štvalo Vrbu, jak lehce jeho tým vyklidil soupeři pole.

Markantní to bylo zejména po brance Kozáka na 2:1 z nastavení úvodního dějství.

Královéhradecký křídelník Matěj Ryneš (vpravo) se žene za míčem okolo Vukadina Vukadinoviče ze Zlína.

„Ve druhém poločase jsme hodně zapadli dolů, byli jsme moc nízko a nechali Hradec hrát fotbal a kombinovat. Do našeho vápna létalo strašně moc centrů a z něj jsme dostali také gól,“ uvedl Kozák.

Když po hodině hry promáchl ve vápně nahrávku Vukadinoviče, byla to první a poslední zlínská šance ve druhé půlce.

„Pokud jsme šli do brejku, málo jsme to doplňovali,“ poukázal Kozák na nedostatečnou podporu ofenzivy.

„Hradec byl fotbalovější než my, přesnější, využíval volných prostorů, které jsme mu vytvářeli,“ doplnil Vrba. „Otázka, jestli máme na to, abychom v domácím prostředí dominovali.“

Hradci odolával Zlín do 72. minuty, kdy trkl střídající Vašulín míč do šibenice. „Dostaneme gól ze situace, kterou máme ve velkém vápně pokrytou,“ štvalo Vrbu.

O to více potom musela mrzet domácí situace z 35. minuty. Kozák na půlce udržel míč, vysunul do křídla Vukadinoviče, který nezištně předložil míč Slončíkovi před prázdnou bránu. Osmnáctiletý benjamínek zlínské sestavy si ale nepohlídal ofsajdovou linii a gólovou radost mu sebral VAR. Místo aby se domácí utrhli do vedení 2:0, vzápětí inkasovali. Vrba mu ale po zápase nic nevyčítal.

„Jsou to zkušenosti, které sbírá. Víme, že je šikovný, ale pořád je to hráč, který se musí hodně učit. Kdyby zůstal viset o metr hlouběji, stejně by to dal, protože byl sám. Příště si dá pozor,“ věří kouč Zlína.

Body ztracené ze sobotního střetnutí už ale fotbalistům Trinity nikdo nevrátí.

„Ve hře jich je ještě hodně, ale je třeba je začít dělat,“ zopakoval Kozák po týdnu.

Základní část se už ale přehoupla do své poslední čtvrtiny a Zlín se ne a ne zvednout ze dna tabulky vzhůru. Před reprezentační přestávkou odehraje ještě derby na Slovácku a výkon ze sobotního střetnutí by na krajského rivala nestačil.

Duel v Uherském Hradišti se nebude týkat Koláře, který dostal po druhé žluté kartě v 90. minutě červenou.