Fotbalisté Zlína se uklonili také nováčkovi z Hradce Králové

Místo, aby Hradec docvakl na rozdíl jednoho bodu, protáhl šňůru porážek na pět a jen přešlapování týmů ze dna ho drží těsně nad linií hrozící sestupem.



Fantiš nastoupil tentokrát na pravém kraji obrany, která dávala na Letné další díl své truchlohry. Fastav inkasoval doma počtvrté za sebou minimálně tři góly, Hradec jeho defenzivu zdolal už ve 2. minutě, kdy po rohu dorážel Dvořák do prázdné brány.

„To je rána. Do zápasu jdete s tím, že nechcete dostat gól, a hned ho dostanete,“ prohodil Fantiš.

Zlín doplatil na nedorazy na sebe navazující. Čanturišvili nechal vystřelit Krále, Šiška vyrazil míč před Dvořáka, kterého za sebou zapomněl Simerský. „Měl ho osobně bránit. Nechal se strhnout hrou,“ zkritizoval stopera trenér Jan Jelínek.

Za další dvě minuty mohlo být hotovo. Vašulín zdrhl Simerskému, Šiška ale včas vyběhl, za pár vteřin obstřelil stejný hráč se Šiškou i zlínskou bránu.

„Potom jsme se vrátili do zápasu, měli jsme závary, herně to nebylo špatné. Dostávali jsme se k vápnu, ale pak nejsme nebezpeční. Neměli jsme opravdu tutové šance,“ uznal Fantiš.



Přesto Zlín po přestávce srovnal. Po ťukesu ve vápně uklidil dorostenec Tkáč míč k zadní tyči. Za tři minuty ale znovu prohrával. Hostující kapitán Vlkanova měl před vápnem moře času i místa, aby mohl svojí slabší levačkou zamířit po zemi přesně k tyči.



„Jsme v obranném postavení, Kuba Janetzký dobíhá, necháme hráče otočit, pak ještě k naší bráně a vystřelit. On měl snad pět dotyků. To je neskutečné, kolik jsme mu dali prostoru,“ lamentoval Jelínek nad laxním počínáním Janetzkého. „Strašná škoda. Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že to otočíme,“mrzelo Fantiše.

Druhý gól střídajícího Dramého přišel pozdě. Chvilku předtím dovezl míč Vlkanova do prázdné zlínské brány, kterou Šiška opustil, aby podpořil tým při zoufalé snaze srovnat z rohu. „Prohráli jsme, protože jsme byli ve vápně nedůslední, nedůrazní a nekoncentrovaní,“ řekl Jelínek už poněkolikáté v letošní sezoně.