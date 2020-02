Trenér Kameník: Každá domácí porážka je bolestná. Je to komplikace

„Už se nemůžeme v tabulce dívat nahoru. Teď jde o to, abychom se vyhnuli baráži,“ uvědomuje si neradostnou realitu zlínský univerzál Antonín Fantiš.

Fastav uvízl v problémech poté, co prohrál v Karviné a nezvládl ani domácí duel proti Českým Budějovicím. „Každá domácí porážka je bolestná. Je to pro nás komplikace,“ řekl trenér Jan Kameník po nedělní prohře 2:3.

V kontextu karvinské formy a vlastního nepříznivého losu v závěru základní části zabředl Zlín do svízelné situace. Už příště jede na Spartu. „Také není v pohodě. Můžeme se tam chytnout aspoň dobrou hrou,“ věří Fantiš.

Ze čtyř jarních poločasů měl ve zlínském podání prvoligové parametry jen druhý proti Českým Budějovicím. „První jsme prohospodařili,“ věděl Fantiš.

Domácí přitom do něho vstoupili s chutí a elánem, jenže Jawo hned ve 3. minutě zazdil vyloženou šanci. Místo aby nahrál Fantišovi před odkrytou bránu, zkusil neúspěšně obstřelit gólmana Drobného. „To musí být gól. Místo abychom vedli 1:0, tak z první střely soupeře inkasujeme. To je zlý sen. A je to pořád dokola,“ posteskl si Fantiš.

Mršičova branka z 11. minuty srazila zlínské hráče po zbytek poločasu do kolen. „Vůbec jsme si nevěřili. Ani my jsme se na hřišti nepoznávali. Přestávka pro nás byla vysvobozením,“ přiznal stoper Dominik Simerský.

Ještě před odchodem do kabin ale dostali domácí druhý úder. A hlavní roli při něm sehrál videorozhodčí Jiří Adam. Na jeho upozornění si Pavel Julínek prohlédl záznam nic neřešícího zákroku Čanturišviliho na rohu vápna a po dlouhém zkoumání ukázal na penaltový bod; Havel z něho s jistotou zavěsil.

„Souboj jsem neviděl, ale podle reakcí kluků jsem tušil, že to bude penalta,“ prohodil Simerský, který záhy po pauze střelou zblízka po rohu snížil.

Zlín začal do té doby suverénní Jihočechy přehrávat, jenže Hlinku i Jawa vychytal bundesligovými bitvami vycvičený veterán Drobný.

Překonal ho až Džafič tečovanou střelou, minutu předtím však hosté udeřili potřetí – Mršičova rána zpoza vápna po chybě Condeho v rozehrávce byla nakonec vítězná. „Za druhý poločas nám nemůže nikdo nic vytknout. Šlápli jsme do toho, vytvořili jsme si tlak a ukázali, že umíme hrát,“ uvedl Fantiš.

Za jeden povedený poločas se však body většinou nerozdávají.