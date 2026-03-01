Chance Liga 2025/2026

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Autor:
  20:30
Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0 nad Plzní. „Konečně jsme to odšpuntovali. Hráči zaslouží absolutorium,“ cenil si zlínský trenér Bronislav Červenka druhého sezónního triumfu ve vzájemných zápasech s Plzní i druhého vítězství ve vzájemných duelech s koučem soupeře Martinem Hyským.
Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni. | foto: ČTK

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.
Zlínský trenér Bronislav Červenka burcuje svěřence v zápase proti Plzni.
Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.
Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.
8 fotografií

Poprvé v utkání se svým kolegou ze studia trenérské profilicence slavil na začátku podzimu v Karviné, kde Zlín ve třetím kole vydřel výhru 1:0, stejným výsledkem pak uspěl také v Plzni, když ji naposledy vedl Miroslav Koubek.

„Také by mě štvalo, kdybych dvakrát prohrál. Ale nehrál Červenka proti Hyskému,“ podotkl trenér nováčka.

Zatímco po utkání v Karviné Hyský pragmatický výkon Zlína podrobil těžké kritice, tentokrát mu pogratuloval sportovně k neoddiskutovatelné výhře a první jarní plzeňskou porážku po 90 minutách v osmém soutěžním střetnutí nového roku vzal na sebe.

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Naopak Zlín hřál impozantní výsledek, se kterým rozhodně nepočítal. „Před utkáním bych bral jakýkoliv zisk,“ přiznal Červenka.

Nováček přitom dokonale využil špatného rozpoložení Viktorie, která ve čtvrtek vypadla v penaltovém rozstřelu úvodního kola play off Evropské ligy s Panathinaikosem Atény.

„Už před zápasem jsem měl pozitivní pocity. Vyhráli jsme zaslouženě, neukopali jsme to se štěstím hnusným fotbalem. Hráli jsme sice účelně, ale měli jsme více šancí než Plzeň. A nakonec jsme to dohráli ve velké pohodě,“ cenil si Michal Cupák, který z pozice střídajícího žolíka dorazil favorita dvěma zásahy v rozmezí deseti minut.

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.
Zlínský trenér Bronislav Červenka burcuje svěřence v zápase proti Plzni.
Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.
Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.
8 fotografií

„Střídání se nám povedla. Cup s Koubkem vnesli do naší hry energii, dokázali dostat stopery pod tlak, z čehož pramenily oba góly,“ chválil je Červenka a vypíchl jeho parádu na 2:0.

Cupák přehrál ve výškovém souboji Kadlece, na rohu malého vápna ho zasekávačkou posadil na zadek a levačkou vymetl vzdálenější kout plzeňské brány. Vysoké vítězství pak završil dorážkou do prázdné brány po přihrávce Koubka.

V utkání s Plzní se ligový novic, který ještě loni hrál v Kroměříži MSFL a učil na místní základní škole, prosadil už potřetí. Na podzim zařídil ve Štruncových sadech výhru dva dny po svých 27. narozeninách a v den Červenkových padesátin.

Zlínský trenér Bronislav Červenka burcuje svěřence v zápase proti Plzni.

Jubilanta měli vítězové také teď. Brankář Stanislav Dostál, který jako historicky první hráč Zlína zdolal metu 200 zápasů v nejvyšší soutěži, zkrášlil svoje kulatiny 46. ligovou nulou a ve třetím utkání v řadě udržel čisté konto.

„Je to ikona klubu. Přeju mu hodně zdraví a další stovku utkání,“ vzkázal Cupák. Zlín si i díky němu upevnil slábnoucí pozici v prostřední skupině.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Aktualizujeme
Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Arsenal zvládl šlágr s Chelsea, rozhodli obránci. United otáčeli, Tottenham padl

William Saliba z Arsenalu slaví gól v zápase s Chelsea.

Fotbalisté Arsenalu i po 28. kole anglické ligy drží první místo v tabulce. Rozhodl o tom triumf 2:1 ve šlágru proti Chelsea. Na třetí příčku se posunul Manchester United, který porazil Crystal...

1. března 2026  19:53

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

Žižkov zvládl obrat doma s Chrudimí, Táborsko otevřelo jaro porážkou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Táborska vstoupili do jarní části druhé ligy porážkou 1:2 v utkání 17. kola ve Vlašimi. Druhý tým tabulky prohrál v soutěži po 11 zápasech. Žižkov doma zdolal po obratu 2:1 Chrudim....

1. března 2026  12:53,  aktualizováno  16:49

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Druhé ligy už bylo dost! burcuje před jarem hradecká kapitánka a budoucí lékařka

Hradecká kapitánka Aneta Vejrová v akci.

Nebudou to mít s návratem mezi domácí elitu jednoduché i přesto, že na podzim vyhrály jedenáct z dvanácti druholigových zápasů. Kapitánka hradeckých fotbalistek Aneta Vejrová však před nedělním...

1. března 2026  8:30

OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným

Netradiční pohled na netradiční derby. Rezervní týmy Slavie a Sparty se střetly...

Dlouho drželi vedení, kapitulovali až v nastavení. Fotbalisté sparťanské rezervy uhráli u rivala ze Slavie bod za remízu 2:2, kterou dvěma góly vystřelil Tomáš Schánělec. Bod domácím zařídil...

1. března 2026

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

Socha mě těší, ale je to obří nadsázka, říká Dostál na prahu unikátního rekordu

Stanislav Dostál odehraje v nedělním domácím duelu s Plzní jako první zlínský...

Unikát, rarita, symbol věrnosti až za hrob. V červnu mu bude 35 let, přesto celou kariéru obléká jen dres rodného Zlína. A v nedělním domácím zápase s Plzní se brankář Stanislav Dostál stane prvním...

1. března 2026  6:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání...

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělí...

28. února 2026  20:22,  aktualizováno  23:32

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník...

28. února 2026  22:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.