Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Poprvé v utkání se svým kolegou ze studia trenérské profilicence slavil na začátku podzimu v Karviné, kde Zlín ve třetím kole vydřel výhru 1:0, stejným výsledkem pak uspěl také v Plzni, když ji naposledy vedl Miroslav Koubek.
„Také by mě štvalo, kdybych dvakrát prohrál. Ale nehrál Červenka proti Hyskému,“ podotkl trenér nováčka.
Zatímco po utkání v Karviné Hyský pragmatický výkon Zlína podrobil těžké kritice, tentokrát mu pogratuloval sportovně k neoddiskutovatelné výhře a první jarní plzeňskou porážku po 90 minutách v osmém soutěžním střetnutí nového roku vzal na sebe.
Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák
Naopak Zlín hřál impozantní výsledek, se kterým rozhodně nepočítal. „Před utkáním bych bral jakýkoliv zisk,“ přiznal Červenka.
Nováček přitom dokonale využil špatného rozpoložení Viktorie, která ve čtvrtek vypadla v penaltovém rozstřelu úvodního kola play off Evropské ligy s Panathinaikosem Atény.
„Už před zápasem jsem měl pozitivní pocity. Vyhráli jsme zaslouženě, neukopali jsme to se štěstím hnusným fotbalem. Hráli jsme sice účelně, ale měli jsme více šancí než Plzeň. A nakonec jsme to dohráli ve velké pohodě,“ cenil si Michal Cupák, který z pozice střídajícího žolíka dorazil favorita dvěma zásahy v rozmezí deseti minut.
„Střídání se nám povedla. Cup s Koubkem vnesli do naší hry energii, dokázali dostat stopery pod tlak, z čehož pramenily oba góly,“ chválil je Červenka a vypíchl jeho parádu na 2:0.
Cupák přehrál ve výškovém souboji Kadlece, na rohu malého vápna ho zasekávačkou posadil na zadek a levačkou vymetl vzdálenější kout plzeňské brány. Vysoké vítězství pak završil dorážkou do prázdné brány po přihrávce Koubka.
V utkání s Plzní se ligový novic, který ještě loni hrál v Kroměříži MSFL a učil na místní základní škole, prosadil už potřetí. Na podzim zařídil ve Štruncových sadech výhru dva dny po svých 27. narozeninách a v den Červenkových padesátin.
Jubilanta měli vítězové také teď. Brankář Stanislav Dostál, který jako historicky první hráč Zlína zdolal metu 200 zápasů v nejvyšší soutěži, zkrášlil svoje kulatiny 46. ligovou nulou a ve třetím utkání v řadě udržel čisté konto.
„Je to ikona klubu. Přeju mu hodně zdraví a další stovku utkání,“ vzkázal Cupák. Zlín si i díky němu upevnil slábnoucí pozici v prostřední skupině.