Plzeň bez nápadů, bez šancí. Dopředu musíme zrychlit, ví Kalvach

Zrovna běžela devátá minuta, když ve vápně doputoval balon ke Kopicovi. Nikým nehlídaný křídelník si míč zpracovával poměrně dlouho a pak jej napálil pouze do gólmana Dostála. Ani Limberský se svou dorážkou následně neuspěl.

To byla největší plzeňská příležitost ke skórování v zápase. Jediná ložená. „Vstup do utkání jsme měli solidní. Hráli jsme rychle do rizika, měli jsme aspoň nějaké možnosti,“ vykládal plzeňský trenér Adrian Guľa.

Zdálo se, že šanci otevřít skóre bude mít Viktoria z pokutového kopu, jenže domácí bek Simerský si nasměroval balon na ruku od vlastní hlavy. Sudí Denev zkontroloval video a ukázal, že z puntíku se kopat nebude.

Zlín nehrál extra aktivně, spíš vyčkával. A když možnost dostal, tak byl maximálně efektivní.

Po levém křídle se prohnal Jawo, přízemním centrem vybídl Poznara a bývalému plzeňskému forvardovi stačilo nastavit nohu.

„Mají v týmu šikovné chlapce, to už jsem říkal i před zápasem. Gólová akce byla solidní. Náběh jsme měli zachytit trochu dřív, ale bylo to hezky provedné,“ nacházel slova chvály pro zlínský zásah kouč Guľa.

To bylo z gólové nálože všechno, zbylých padesát minut už branku nepřineslo. I když ještě jednou balon v síti skončil, akci ale předcházela ruka střídajícího Beauguela, který o pár minut dřív dorazil na hrací plochu.

„Určitě je to pro nás zklamání. Zvlášť, když jsme po koroně tím minulým zápasem (výhra 3:1 nad Spartou) dobře odstartovali. Bohužel jsme to nezvládli. Dostali jsme gól, soupeř pak zalezl a odbránil to,“ mrzelo středního záložníka Lukáše Kalvacha.

Zejména ve druhé půli měla Plzeň převahu, jenže pouze optickou. Ano, sice držela míč 73 procent času, na rohy soupeře přejela 6:0 a střelecky byla aktivnější. Nebyla ale nebezpečná.

V ofenzivě hrála bez nápadu.



Soupeře ničím nepřekvapila.

Do finální fáze se nedostávala.

A ztratila s protivníkem, kterého by měla porážet. Vždyť ve Zlíně neprohrála od roku 2008...

„Mužstvo potřebuje otevřít skóre, pak získává větší jistotu,“ poznamenal plzeňský trenér. „Zlín si počkal na jednu možnost. My jsme nedokázali najít ve finální části lehkost, v poslední třetině hřiště jsme byli pomalejší,“ dodal.

Další duel čeká Viktorii opět venku, v sobotu se v dalším kole představí v Českých Budějovicích. „Budeme muset hrát poctivě zezadu a směrem dopředu naši hru zrychlit a zjednodušit,“ nastínil plán pro nadcházející ligové střetnutí Kalvach.