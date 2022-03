Na Zlín i se Staňkem. Plzeň chce zpět do čela ligové tabulky

Staněk zvládl proti Východočechům hodinu hry, jenže po střetu se střídajícím Akosah-Bempahem byl natolik otřesený, že jej zdravotníci nakonec ze zápasu stáhli.

„Jindra s námi už od úterý trénuje. Je to hráč, který vždy, kdy to je třeba, vytáhne skvělý zákrok, takže věříme, že je fit, a až bude nutné, aby nás znovu podržel, tak to opět zvládne,“ přeje si plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Pro Viktorii jsou Staňkovy výkony nesmírně důležité. Nepříjemné zranění ho postihlo už v létě během přípravy na sezonu. Po pohárovém výpadku Plzeňanů se do sestavy ale vrátil a chytá výtečně.

Pokud mají Západočeši hledat na jeho zdravotních problémech v předchozím utkání přeci jen nějaké pozitivum, pak to bude fakt, že si premiéru v nejvyšší soutěži odbyl slovenský gólman Marián Tvrdoň.

Zdá se, že Viktorii nebude nic bránit v tom, aby proti Zlínu nasadila do hry silnou základní jedenáctku. „Stále nemáme k dispozici dlouhodobější marodku, ale jinak jsou všichni zdraví a připravení nastoupit,“ prozradil Horváth.

Když hrála Plzeň na zlínském stadionu naposledy, utrpěla na podzim 2020 porážku, kterou jí jediným gólem zápasu uštědřil její bývalý hráč Tomáš Poznar. Poslední dvě střetnutí, jež se hrála v Doosan Areně, však opanovala Viktoria.

Zatímco průběžně druhý celek tabulky na jaře ještě neprohrál, Zlínu se daří střídavě. Dvě vítězství, dvě porážky. V neděli vydržel v Praze poločas trápit Spartu, nakonec ale soupeři podlehl 0:2.

Zlín vs. Plzeň Online reportáž v sobotu od 15 hodin

„Zlín hrál proti Spartě dobře. Ta hrála trochu otevřeně a pouštěla je do šancí. Především v první půli šli do hodně brejků a Sparta měla jedině štěstí, že je Zlín nevyužil,“ líčil plzeňský asistent.

Klíčem k úspěchu podle něj bude sbírat odražené míče a dávat si pozor na jednoduché a přímočaré založení hry, které Fastav praktikuje.

V případě triumfu má Plzeň velice slušnou šanci vrátit se na druhou příčku tabulky. Momentálně je o skóre za vedoucí Slavií, tu ale čeká v neděli derby proti průběžně třetí Spartě.