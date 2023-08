Smutný zápis do historie. Zlín je pod tlakem, má před sebou zápasy pravdy

„Výsledky a výkony dobré nejsou,“ přiznal trenér Pavel Vrba po nedělní porážce 1:2 na hřišti Slavie.

Skóre navíc vypadá přívětivěji než předvedená hra jeho týmu. „Od horšího výsledku nás uchránil Dostál,“ zmínil Vrba brankáře a nejlepšího hráče utkání, který celý duel deptal favorita.

I když v závěru šťastně korigoval tečovanou hlavičkou střídající obr Černín, výčet zlínských pozitiv tím končí. Dostál nad všemi spoluhráči vyčníval. Proti sešívanému přívalu však stál sám.

„U některých hráčů jsem měl pocit, že nechali sebevědomí v šatně. Když přijdou na hřiště, ztrácí ho,“ štval Vrbu ustrašený projev mužstva v Edenu.

Stejně bojácně se prezentoval Zlín také v úvodním kole na stadionu nováčka z Karviné, který mu uštědřil čtyřgólovou lekci.

V prvních třech kolech mohl reálně pomýšlet na bodový přísun jenom v domácím utkání s mistrovskou Spartou. K bezbrankové remíze mířící zápas s mistrem ale prohrál gólem z penalty.

Slávistický útočník Muhamed Tijani vede míč v utkání proti Zlínu.

„V posledních dvou kolech jsme potkali soupeře, kteří budou hrát o titul,“ zmínil Vrba krutý los, který byl předzvěstí bodově skromného úvodu.

I tak bývaly doby, kdy Zlín dokázal třeba právě se Slavií při rozjezdu bodovat. Před šesti lety v Edenu ve druhém kole remizoval 2:2, v roce 2004 ji v domácí premiéře dokonce zdolal 1:0.

V posledních sezonách mu ale začátky těžce nevycházejí. Loni měl po třech kolech bod, poprvé vyhrál až v šestém kole doma nad Pardubicemi.

Nejdéle čekal na vítězství v ročníku 1995/96, až do dvanáctého kola, kdy na Letné přemohl České Budějovice 1:0. Z bídného startu se už ale nezmátořil a na osm let sestoupil z nejvyšší soutěže.

„Naším úkolem je záchrana. Kdyby se Zlín chtěl posouvat, musely by následovat další kroky,“ nezastírá Vrba nízké cíle a zároveň naráží na smutnou realitu.

Poté, co klub přišel o titulárního partnera (Trinity) a ztratil podporu dalšího významného sponzora (Climax), nemá na nákupy kvalitních hráčů, kteří by nahradili odcházející opory.

„Po minulé sezoně skončilo, tuším, jedenáct hráčů, doplnilo se to dvěma z jiných klubů a osmi odchovanci,“ prohodil Vrba.

Obránce Čelůstka s útočníkem Žákem přišli jako volní hráči. Angažmá senegalského forvarda Latyra ze čtvrté francouzské ligy vyvolává od samého začátku pochybnosti a úvodní kola je jen potvrdila. Paradoxně největší letní posilou je tak uzdravený záložník Tkáč.

„Budeme bojovat, abychom to uhráli. Třeba to některým mladým ukáže, co je to liga. Ale možná budeme muset posílit, buď ještě teď v létě, nebo pak v zimě,“ uvědomuje si Vrba, jehož celek teď čekají hratelnější soupeři (Liberec, Hradec Králové, Teplice, Slovácko).

„Doma to budou zápasy pravdy,“ tuší zkušený kouč.