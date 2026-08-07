Nechávali ho na lavičce, pomstí se gólem? Kukučku čeká pikantní zápas s Bohemians

U klokanů dostal od trenéra Jaroslava Veselého šanci jen v šesti prvoligových duelech, poslední odehrál 22. února, od té doby vysedával na lavičce s výjimkou 90 minut dubnového utkání třetiligové rezervy.
„Nebylo to povedené hostování. Naučilo mě trpělivosti, že i taková období jsou,“ nechce se už Kukučka vracet k sezoně strávené u Botiče.
Ve Zlíně, kam přišel na roční hostování ze Sparty, dostal příležitost od začátku hned v úvodním kole a byť Zlín domácí duel s Baníkem nezaslouženě prohrál 0:1, kouč Bronislav Červenka ho pochválil.
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I utkání s Ostravou pro něj bylo speciální, právě z Baníku v létě 2022 odešel v osmnácti jako volný hráč do Sparty, kde zatím na větší příležitost čeká a která ho po roce v béčku co sezonu posílá na hostování.
V Chance Lize debutoval v Pardubicích, odkud zamířil do Slovácka. „Nikdo z kluků na to nenarážel,“ připomněl, že mezi kluby ze stejného kraje panuje velká rivalita.
Zlín je jeho čtvrtou prvoligovou štací za čtyři sezony. „Teď se domluvilo hostování ve Zlíně, co bude za rok, na to nemyslím.“
Do týmu trenéra Červenky, se kterým se zná z reprezentační dvacítky, přišel v průběhu letní přípravy.
„Kluci mě dobře přijali do kabiny. Jsou tady skvělí lidé. Zapadl jsem. Líbí se mi prostředí. Působí to rodinně,“ hodnotí Kukučka své měsíční působení ve Zlíně.
K úplné spokojenosti mu však chybí to podstatné – výsledky. Po těsné porážce od Baníku prohrál Zlín se Spartou 1:3.
„Mrzí mě, že jsem tam nemohl nastoupit. Chtěl bych hrát každý zápas, ale chápu tohle pravidlo. V utkání jsme měli slušné pasáže, ve kterých jsme Spartu trápili,“ zmínil vyrovnávací trefu bývalého ostravského spoluhráče Daniela Šmigy, po níž ale hosté vzápětí dvakrát inkasovali a zůstali na nule.
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„Musíme přidat ve všech aspektech hry, ať už je to soubojovost, zodpovědnost, častější střelba. Věřím, že se to povede už v sobotu,“ vyhlíží duel s klokany, kteří minulý týden získali proti Hradci první bod. „Příchodem nových hráčů dostali impulz. Pořád mají velkou kvalitu.“
Zlín se po dvou úvodních kolech spolu s Pardubicemi dělí se stejným skóre o poslední místo, z něhož se bude chtít v sobotu odrazit.
„Je nepříjemné, když nemáte na začátku body, které pomůžou s psychikou,“ uvědomuje si Kukučka důležitost střetnutí s Bohemians, jež Zlín z posledních patnácti vzájemných duelů porazil pouze jednou.
„Bude to hodně soubojový a důrazný zápas s emocemi,“ předpokládá Kukučka, který by po týdenní pauze neměl chybět v zahajovací sestavě.
Zlínští fotbalisté do něj půjdu po rekordně horkém týdnu, přípravu komplikovaly extrémní teploty až 38 stupňů Celsia vysoké.
„Vedra jsou nepříjemná, je to náročné, ale podmínky jsou pro všechny stejné. Zvládáme to,“ ujišťuje Kukučka.
Sobota by přitom měla přinést vítanou úlevu od tropů. „Je dobře, že jsme absolvovali tréninkový cyklus v těchto vedrech, zvykli jsme si. Horší by bylo, kdybychom šli do utkání první horký den.“
Teď ještě v sobotu vyhrát.