Další debakl, Zlínu hoří záď. Příležitostí máme dost, ví trenér Jelínek

K panice ještě není důvod, zlínští fotbalisté ale musí zpozornět. V úvodních pěti ligových kolech dostali tucet gólů, zdaleka nejvíce v soutěži. „Zápasy, které máme dotahovat, nám moc nejdou. Pak hrajeme otevřený fotbal a soupeř nás trestá z brejků. Často, když neudržíme koncentraci,“ shrnul stoper Václav Procházka po sobotní domácí nadílce 1:4 od Olomouce.

Zlín schytal na podzim už druhý takový příděl. V obou duelech ho vítěz vyškolil z produktivity. V Ostravě (1:5) Dostál tahal míč ze sítě z prvních pěti střel na bránu, Rakovan měl jediný úspěšný zákrok. „Také je obrovsky naštvaný. Čtyřikrát na něho letí míč a čtyřikrát skončí v síti. Každý gólman ví, že je to špatně,“ řekl trenér Zlína Jan Jelínek na adresu slovenského brankáře.

Dostál musel po vítězné otočce v Karviné podstoupit artroskopii kolene, a než zlínská jednička odloží berle a bude schopná se znovu postavit mezi tyče, bude to nějaký týden ještě trvat. Výkon jeho náhradníka nechtěl Jelínek bezprostředně po utkání hodnotit: „Nechám to na trenérovi brankářů. Až se na góly podíváme bez emocí, vyhodnotíme, zda mohl pomoct.“

Rakovan, který v minulé sezoně odchytal za Dostálem jen 111 minut, nepůsobil jistě. Druhý gól propustil z ostrého úhlu, už za rozhodnutého stavu ho zaskočil Vaněček ránou zpoza vápna. „Výsledek je pro nás obrovsky krutý. Nic nenasvědčovalo čtyřem gólům,“ kabonil se Jelínek.

Skóre mohlo být klidně obrácené. Zlín měl střeleckou převahu, vytvořil si více vyložených šancí, v zakončení mu ale chyběla – na rozdíl od precizní Sigmy – kvalita. „Proto mají branky, a my ne. Příležitostí na lepší výsledek jsme měli dost,“ štvalo Jelínka.

Zklamaný útočník Zlina Tomáš Poznar.

Dvě možnosti spálil obránce Vraštil, za bezgólového stavu se před prázdnou bránou nezorientoval Poznar, Dramé pálil třikrát z nadějné pozice nad, Procházka hlavičkoval zblízka do náručí gólmana a jen pár vteřin poté, co střídající Hrubý snížil v 56. minutě na 1:2, selhal sám před brankářem Poznar. „To byl zlomový moment. Tuhle pasáž jsme nezvládli, vývoj by byl jiný, kdyby Zlín vyrovnal,“ věděl kouč Sigmy Václav Jílek.

Fastav tak nenavázal na předchozí obrat z Karviné, kde se vyhrabal z dvougólového manka, a zůstal na šesti bodech.