Zlín vs. Olomouc, díly čtvrtý a pátý. Půjde o Evropskou ligu

„Sigma je hodně těžký soupeř, který má výborné jaro. Hráči se probudili, spadl z nich psychický tlak boje o záchranu. Mají formu, ale budeme se snažit postoupit dále,“ pronesl trenér Zlína Roman Pivarník po posledním mači základní části v Mladé Boleslavi.

V generálce na play off jeho mužstvo propadlo. Euforie z domácího vítězství nad vedoucí Slavií ve slavnostním střetnutí nevydržela zlínským fotbalistům ani týden. V přímém souboji o osmé místo prohráli 0:3, hotovo bylo už v přestávce.

„Největší rozdíl mezi soupeři jsem viděl v útočné dvojici. Boleslav dala tři branky po brejkových situacích přes střed hřiště, kde jsme si nebyli schopní pohlídat náběhy soupeře,“ shrnul Pivarník.

„Jejich útočníci měli hrozně moc prostoru, neodstupovali jsme a tak to dopadlo,“ přitakával Martin Nečas, který v Boleslavi debutoval v nejvyšší soutěži.

Pivarník si dvacetiletého univerzála vytáhl z juniorky. Šanci od začátku dostal také o dva roky mladší ofenzivní záložník Slaměna, první ligový start mezi muži si ve druhém poločase zapsal devatenáctiletý obránce Cedidla. „I kdybychom nechtěli, museli jsme s tak mladým mužstvem hrát,“ povzdechl si Pivarník, který postrádal šest hráčů.

Po Slavii vypadli Bartošák s Džafičem, kvůli kartám zůstal doma nejlepší zlínský jarní střelec Poznar, na předzápasovém tréninku se zranil jeho útočný parťák Vyhnal, na marodce jsou navíc Hronek a Čanturišvili.

Pivarník tak poslal do hry novou hrotovou dvojici Jakubov-Železník, která v Boleslavi pohořela stejně jako zlínská stoperská trojice. Týden poté, co udržela na uzdě nejlepší ligový útok, totálně selhala. Mešanovič s Komličenkem si mohli na hřišti dělat, co chtěli.

„Pro nás bude hodně důležité, jak se dokážou dát zdravotně dohromady zranění hráči. Výpadek byl obrovský,“ myslí Pivarník už na páteční mač proti Olomouci.

Boleslavský výpadek je i tak pro Zlín varováním.