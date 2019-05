Hlavně před odvetou neinkasovat. Zlín vstupuje do nadstavby

Nejen Gajič. Masku si nasadí také Železník Poslední dva zápasy odehrál obránce Zoran Gajič s obličejovým krytem. V dnešním utkání proti Olomouci nebude ve zlínském dresu sám. S maskou nastoupí také útočník Lukáš Železník. „Když ji Zoran dostal, tak jsem si ji půjčil, abych si ji vyzkoušel, protože jsem ji na sobě ještě neměl. Dal jsem si ji na hlavu a možná jsem to přivolal,“ vyčítá si na oko kapitán mužstva. I když v porovnání se srbským stoperem dopadl o poznání lépe. Zatímco Gajič měl po souboji v březnovém tréninku přeraženou nosní kost, Železník vyvázl ze střetu s boleslavským stoperem Jugasem „jen“ se zlomenou chrupavkou a menšími kůstkami. Bezprostředně po tvrdé srážce s bývalým zlínským spoluhráčem se přitom obával horšího zranění. „Vůbec jsem nevěděl, že tam Jugy je. Otočil jsem se a dostal přímý náraz do hlavy. V prvním momentu jsem myslel, že mám prasklou lebku, protože mě všechno bolelo a brnělo. Naštěstí to odnesl jen nos,“ líčil Železník. Ze zápasu v Mladé Boleslavi musel odstoupit v 70. minutě a hned po návratu do Zlína zamířil na pohotovost do špitálu, kde mu nos srovnali. „Pořád se mi blbě dýchá, jsem zahleněný. Ale hrát se s tím dá,“ povídal po středečním tréninku, který absolvoval ještě bez krytu. Kvůli jeho výrobě musel v úterý na otočku do Prahy. Nehodlal riskovat jako Gajič, který šel do utkání v Karviné bez ochrany a zranění nosu si obnovil. „Je to věc, která mi chrání zdraví a omezovat mě nebude,“ ujišťuje Železník.