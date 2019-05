Sigma ve Zlíně prospala půli. Hráli jsme bohorovně, zlobil se Jílek

Škubalo to v něm, nemohl si pomoct: „Koučovalo se mi blbě. Ale v tom nebyl problém. Jestli na hráče řvete z lávky, nebo o pět metrů blíž vestoje, nehraje roli. Jirka Saňák to vidí podobně.“

Mnohem víc ho štval prohospodařený první poločas a porážka 0:1 ve Zlíně, který úvodní zápas play off skupiny o Evropskou ligu zvládl lépe, byť se štěstím přežil několik vyložených možností sigmáků.

A v závěru půle mu sudí Ginzel odpustil penaltu po šlapáku obránce Hnaníčka na Romana Poloma, který zakončoval z malého vápna. „Šel tam šlapákem, kdyby bylo video, myslím, že by se to řešilo. Dala se pískat penalta,“ povzdechl si stoper Polom do kamery ČT.

Ačkoli v základní části první ligy, která letos poprvé vrcholí nadstavbou, plnil roli náhradníka, v soubojích o Evropu na něj Jílek uprostřed obrany spoléhá. A podobně na Juraje Chvátala vpravo. Postrádá totiž oba zraněné krajní beky Vepřeka se Sladkým, což je svízel.

Stojící Saňák i sedící Jílek dobře viděli, jak jejich hoši, kteří po 30 kolech nasbírali o bod více než Zlín a skončili osmí, mizerně vstoupili do zápasu. Jak je nažhavení domácí zatlačili. Pod provizorním sedmatřicetiletým koučem Janem Kameníkem, jenž nahradil kvapně odvolaného Romana Pivarníka, s nímž měli na tréninku hlasitou výměnu názorů někteří hráči, se znovu nadechli. A výsledkem byla jediná trefa ve 20. minutě.

Záložník Podio poslal ze standardní situace krásný centr na hlavičkujícího Slováka Hlinku, jenž si vyskočil mezi Jemelku a Chvátala a překonal zblízka gólmana Buchtu.

„Chtěli jsme na Sigmu od začátku tlačit. Řekli jsme si, že začíná nová sezona, od nuly, je šance se porvat o Evropskou ligu,“ líčil Hlinka plán.

„Trošku nás překvapili rozestavením, od desáté minuty, kdy jsme na to zareagovali, už to bylo v pořádku, ale pak přišla standardka a branka. V dnešní době se defenzivní hráči trošku bojí, a když se to dobře kopne, tak je z toho šance, víc mě mrzí, že Venca Jemelka hloupě fauloval na třiceti metrech, když měl hráče vystát,“ litoval Jílek.

Záhy Buchtu po další hlavičce, tentokrát Holíkově, zachránila tyč.

A pak se olomoucký čahoun činil při střele Jiráčka. „Nepříjemný výsledek. Nevstřelit venku branku je vždycky komplikace. Největší problém byl v prvním poločase, kdy jsme nebyli dostatečně v zápase. Strašně málo pohybu, kolmých věcí, hráli jsme to hodně bohorovně. Tohle budu hráčům vyčítat,“ zlobil se Jílek. „Naopak těžko jim můžu něco vyčítat za druhý poločas, byli jsme hodně dominantní, jednoznačně lepší, vypracovali jsme si tři čisté příležitosti, selhali jsme v produktivitě. Přičítám to obětavému výkonu Zlína a prospanému prvnímu poločasu, pak se to honí vždycky velmi složitě.“

Ještě do přestávky mohl srovnat zadák Beneš, jemuž chyběl kousek, aby hlavou usměrnil střílený centr Zahradníčka, a hroťák Yunis, který přízemní střelou z úhlu protáhl brankáře Rakovana. Nejlepší zákroky však vytáhl po změně stran, když nohou vychytal i nájezd křídelníků Falty a volej Zahradníčka, jenž trestuhodně nezvládl dorážku a přestřelil odkrytou branku.

Olomoučtí v červených dresech si šikovně posílali míč z kopačky na kopačku, házenkářsky obléhali zatažený Zlín, na hrot se vysunul i Beneš. Domácí chytaly křeče. Podio s krvavým šrámem běžel za lajnu, než mu Kameník ukázal, ať si lehne na hřišti a šetří čas. Nejmladší trenér v lize se učí rychle...

„Užil jsem si premiéru, protože dopadla vítězně. Mým hlavním úkolem za těch pár dní po odvolání Romana Pivarníka bylo zklidnit mužstvo a připravit ho na tento duel,“ povídal Kameník. „Sigma nás ve druhém poločase kombinační hrou zatlačila, měli jsme štěstí, ale to k tomu patří. Důležité je, že jsme neinkasovali.“

A to s Olomoucí mohlo být ještě hůř, kdyby v závěru Buchta u tyče nevyškrábl hlavičku zadáka Gajiče.

Takhle bude za týden doma dohánět „jen“ jednogólovou ztrátu.

„Vidíte sami, že fotbal je o strašných maličkostech. Kdyby někdo řekl, že byl Zlín lepší, tak by neměl pravdu, ale dal gól a vyhrál zaslouženě,“ uznal Jílek. „Pokud na výkon z druhého poločasu navážeme doma, dá se manko smazat. Teď má ale Zlín výhodu.“