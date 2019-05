Dal jsem gól v pravý čas, radoval se zlínský záložník Hlinka

Fotbalisté Zlína díky jeho trefě porazili v úvodním semifinále skupiny o Evropu Olomouc 1:0 a zůstali ve hře o poháry.

„Dal jsem gól v pravý čas,“ pousmál se Hlinka, který přišel v zimě z gruzínského Torpeda Kutaisi. „Jsem rád za každý gól, ale bylo jedno, kdo ho dá. Důležitý je výsledek.“

Brankář Sigmy Buchta prohlásil, že vaše hlavička byla skvěle umístěná a těžko se s tím dalo něco dělat. Cítil jste to stejně?

Ani si neuvědomuji, jak to padlo. Gólu předcházel fantastický centr Pabla Podia a já se snažil, abych ho trefil. Šlo to k tyči, můžu být spokojený.

Šlo o nacvičenou akci?

Nacvičovali jsme, kam budeme kopat, kam budeme nabíhat. Je to kýžený výsledek naší práce.

V týdnu došlo ve Zlíně ke změně trenéra, Romana Pivarníka nahradil Jan Kameník. Co se všechno změnilo?

My jako hráči jsme si řekli, že musíme zlepšit přístup a na hřišti bojovat jeden za druhého. Začala nová sezona, od nuly, je to šance dostat se do pohárové Evropy. Tak jsme k tomu přistoupili.

První zápas jste vyhráli. Jak ale vidíte své šance před odvetou v Olomouci?

Máme za sebou první poločas. Abychom se dostali do Evropy, ještě toho musíme udělat mnoho. Musíme se soustředit na odvetu, která nebude lehká. Musíme se zodpovědně připravit.

Jste v psychické výhodě?

Výsledek samozřejmě hraje pro nás. Na Sigmu pojedeme, abychom neinkasovali, ale všichni víme, že to bude těžké. Ukázal to druhý poločas.