Nejistota trvá dál, ve Zlíně dali fotbalistům raději volno

Natvrdo to od nikoho z klubu neuslyšíte. Přesto je to evidentní. Závěrečnými dvěma zápasy ve skupině o udržení začne fotbalistům Fastavu Zlín ve skutečnosti „příprava“ na novou sezonu.



„Buďme rádi, že jsme se dostali z těžké pozice a záchranu jsme si s předstihem uhráli,“ řekl generální manažer Zlína Zdeněk Grygera ještě předtím, než Ligový výbor poslal do fotbalového éteru zprávu, že zkusí sezonu poznamenanou koronavirem dohrát v plném rozsahu.

Zlínští fotbalisté nemusí trnout sestupovými obavami, což se ve světle aktuálního dění ukazuje jako dvojnásob důležité.

Když se minulý týden dozvěděli, že jejich sobotní duel proti Karviné zrušila nákaza v týmu soupeře, dumali jejich nadřízení, co s načatou sezonou. Nápad, že by si hráči proti sobě střihli modelový zápas a pokračovali v tréninku, zavrhli.

Změny v kádru Zlína * Příchody

Pavel Vyhnal, Patrik Slaměna (oba návrat z hostování) * Odchody

Ondřej Bačo, Lukáš Bartošák, Adnan Džafič (všichni konec smlouvy), Oleksandr Azackij, Davis Ikaunieks (oba konec hostování)

„Věděli jsme, že stejně dva týdny hrát nebudeme. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme čekat, jak to dopadne, a kluci dostanou volno s tím, že budou na telefonu,“ prozradil Grygera.



Prozíravé řešení. Pokud by ligoví bossové sezonu včera odpískali, dovolená by se změnila z provizorní na klasickou a hráči by 20. července zahájili přípravu na nový ročník. Ani včera schválená varianta není pro Zlín zásadní komplikací, byť přináší dva zápasy. Pokud výsledky nových testů neodhalí v týmu Karviné další nakažené, přivítají zlínští fotbalisté Slezany na Letné 23. července a sezonu uzavřou 26. července v Olomouci.

„Tak jak tak, volno se hráčům protáhne do příštího týdne. Každý den odpočinku po náročné sezoně je ku prospěchu. Příští by měla začít záhy,“ prohodil Grygera.

Zatím se pracuje s variantou, že se nový ročník rozběhne předposlední srpnový víkend.

Adnan Džafič (uprostředú je jedním z hráčů, který Zlín během léta opustí.

Vzhledem k překotným událostem se letní příprava mění za pochodu. Dané je, že z ní vypadne zahraniční kemp. „Není čas a při návratu do Česka se může stát cokoliv,“ poukázal Grygera na nejistou epidemickou situaci v Evropě.



O soustředění ale hráči nepřijdou. „Dva týdny před startem sezony chceme někam vyrazit, abychom změnili prostředí. Ideálně na jižní Moravu, případně do Velkých Karlovic,“ nastínil.

Týkat se už nebude pěti hráčů. Už minulý týden klub oznámil, že končí čtveřice Bačo, Bartošák, Džafič, Ikaunieks; nově k nim přibyl ukrajinský stoper Azackij.



„Kádr je celkem široký, z hostování se vrací Slaměna a Vyhnal. Počítám, že jeden dva hráči by mohli přijít. Sháníme především krajního záložníka,“ uvedl Grygera.

Vyloučený není ani návrat stopera Jugase, který je ale zatím vázaný smlouvou ve Slavii.