„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale tenhle je smutný,“ povídal trenér Pavel Hoftych 13. září, když Zlín prohrál doma s Hradcem Králové a jako první tým v ligové historii v úvodních osmi kolech nebodoval.
V sobotu podlehl 0:1 v Mladé Boleslavi a dál čeká na první vítězství zatím katastrofální sezony.
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„Byla to naše typická písnička, kdy si na něco málem sáhneme, ale málokdy dosáhneme. Zase odjíždíme, byť po srdnatém výkonu, bez bodu,“ prohodil Hoftych, od jehož nástupu v půlce podzimu Zlín třikrát remizoval.
Vítězství byl nejblíže v Jablonci, kde ještě v 90. minutě vedl, a doma s Olomoucí, proti které využil početní výhody jen k vyrovnání.
Zlín přitom nedostává žádné příděly. Osmkrát prohrál nejtěsnějším rozdílem gólu včetně utkání s mistrovskou Slavií. V Boleslavi inkasoval už v 6. minutě a výsledkově bylo vymalováno.
„Hlavně v prvním poločase jsme si vytvořili několik situací, které jsme měli ve finální fázi vyřešit daleko lépe. Nekvalitou jsme je ale nedotáhli do konce,“ viděl Hoftych.
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Jeho tým vyprodukoval o jednu střelu na branku více než domácí, kteří zamířili mezi tyče dvakrát. Po změně stran už ale Zlín gólmana Vorla přímo neohrozil.
„Čekali jsme, že si vypracujeme více standardních situací, když se nám nedaří v herních činnostech. Věděli jsme, že budeme mít výškovou převahu. Celkově toho bylo málo. A když už Černín krásně vystřelil, trefilo to našeho hráče. Poslední aut nám pak vyklouzl z rukou,“ kroutil Hoftych hlavou nad zlínským zmarem.
„Hráči i tak udělali maximum pro to, abychom dotáhli utkání k bodovému zisku,“ dodal kouč Zlína, který se v neděli pokusí o zázrak doma proti Spartě.
Nejhorší týmy v půlce ligy
Poznámka: Všechny týmy následně sestoupily.