Nouze jim otevřela oči. Ligu lze hrát ve Zlíně i s teenagery

„Cedidla? Nenápadný a poctivý jako Čelůstka“ Většina odchovanců fotbalového Zlína prošla jeho rukama. O to pyšnější šéftrenér žákovských kategorií Milan Hanko je, když své bývalé svěřence vidí na ligových trávnících. „Jistěže jsme na to hrdí. Těší nás, když se naši kluci prosadí do áčka,“ říká Hanko za všechny mládežnické trenéry na Vršavě. Hodně se teď mluví o Cedidlovi s Kolářem, kteří zaskakují za zraněné. Co říkáte na jejich výkony?

Cedidla je podle spoluhráčů už stabilním hráčem základní sestavy. Kolář zvládl zápas proti Olomouci, jako by tam hrál odjakživa. Navíc to korunoval fantastickým gólem. Úžasné na jeho zakončení bylo, že tak by mělo vypadat. Ideální první dotek, ideální kop. Poznal jste na obou už v žácích, že by jednou mohli hrát první ligu?

Cedidla byl v žácích neskutečně poctivý, důrazný fotbalista, ale moc nenasvědčovalo, že by došel tak daleko. Ale měl vůli a to je základ. Když se dívám zpětně, tak je to podobný příběh jako u Ondry Čelůstky. Také on byl nenápadný, ale ohromně poctivý. A Kolář?

V žácích měl větší fotbalový talent. Rozuměl si výborně s balonem, měl velký přehled, výborné fotbalové myšlení. Hlásí se k vám vaši bývalí hráči ze žáčků?

Všichni. Je to příjemný pocit, že si vás pamatují. Jsou slušně vychovaní. U mě je to dané i tím, že na Letné jsem pomalu každý týden, protože se starám o nástup přípravek.