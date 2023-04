Euforie trvala krátce. Fotbalový Zlín venku opět zklamal

„Je to jen vlaštovka. Pokud to nebude celé hejno, bude to hodně složité,“ jako by zlínský trenér Pavel Vrba před cestou na sever Čech tušil, že zápis do klubové historie bude jen výkřikem do tmy.

„Je to nahoru, dolů. Odehrajeme doma velice dobrý zápas, ale pak to nedokážeme potvrdit,“ nerozumí Vrba výkonnostní houpačce, na které jeho tým sedí celé jaro. „Každý bod je pro nás zlatý.“

Šest jich Zlín probendil ve třech zápasech, ve kterých dlouho vedl. Když doma porazil Teplice, na další vítězství čekal dalších pět kol. V Liberci natáhl bídnou sérii bez venkovního vítězství na 27 zápasů.

„Výkyvy jsou veliké,“ uvědomuje si Libor Kozák, se čtyřmi góly nejlepší střelec mužstva.

I pod Ještědem ukázali hosté dvě rozdílné fotbalové tváře.

„První poločas nebyl špatný, dostali jsme Liberec pod tlak, měli jsme příležitosti, do ničeho jsme ho nepustili. Nechápu, proč jsme druhý poločas hráli tak pasivně,“ divil se Kozák.

A divil se i Vrba: „Dostat takové góly je obdivuhodné. Hlavně situace při druhé brance, kdy stopeři utekli pryč a vytvořili prostor, aby šel soupeř sám na gólmana. Úplně neuvěřitelné,“ lamentoval bývalý reprezentační trenér.

První inkasoval Zlín po intervenci VAR z penalty za faul Simerského. „Spíše mi vadí, že jsme předtím nechali úplně prázdný střed hřiště.“

Snížení Cedidly ve třetí minutě nastaveného času přišlo pozdě a skóre jen kosmeticky upravilo.

Vrba po zápase neskrýval zklamání z výsledku i z projevu zkušených hráčů, na které sází.

Zlínský záložník Joss Didiba v utkání proti Liberci

„Musíme si říct, jestli nám pomáhají tak, jak bychom si v boji o záchranu představovali,“ nadhodil Vrba, který dva měsíce předtím v Jablonci postavil nejstarší jedenáctku v dějinách tuzemské ligy s věkovým průměrem 31,7 roku.

„Je tady otázka, co bude dál se zlínským fotbalem. Jestli hrát se staršími, nebo mladšími jako Liberec. Prvním krokem je záchrana, pak se musíme rozhodnout, jakou cestou se vydat. A pokud se spadne, tak se to přebuduje celé,“ přemítal Vrba. Jestli u toho zůstane, nechtěl spekulovat: „To je daleko.“