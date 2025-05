„V současné době řešíme, aby byl stadion způsobilý na nejvyšší ligu. Dostavba tribuny není problém. Naopak věci, které problematické byly, doděláme,“ ujistil primátor Jiří Korec.

Dostavba tribuny spočívá v jejím prodloužení o zhruba 30 metrů, tedy o třetinu, až téměř k sousednímu rohovému domu. Její součástí bude sociální zařízení i bufet. Kapacitu má mít 916 míst, přičemž aktuálně stadion pojme 5 898 diváků.

Město původně chtělo během letošního jara vybrat firmu, která udělá projekt. K tomu ovšem nedošlo.

„Ještě nemáme potřebné podkladové materiály, takže si nemyslím, že bychom letos zahájili soutěž,“ naznačil Korec. „Řešili jsme majetkoprávní vztahy i to, že kousek pozemku potřebuje změnit územní plán, což by se mělo stát v příštím roce. Jsou to věci, které jsme zjistili až v průběhu příprav,“ doplnil.

Tribuna má stát částečně na pozemcích majitelů bytů v rohovém domě. Město je s nimi smění za jiné, u kterých se musí změnit jejich využití.

„Až to bude nachystáno, bude se vyhlašovat výběrové řízení,“ poznamenal Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Steza, která se stará o zlínská sportoviště.

Kdy by se tribuna mohla začít stavět, zatím není jasné. Ještě loni město uvažovalo o tom, že by to bylo letos. To už není reálné. „Musíme to dát také do rozpočtu města i s ohledem na finance, v jakém jsou teď stavu,“ zmínil primátor.

Město má málo peněz na investice, proto si chce vzít úvěr 1,3 miliardy korun. Tyto peníze však mají jít na dofinancování projektů z Evropské unie.

Pro fotbalisty to bude znamenat, že část východní strany bude stále otevřená. Stadion nebude uzavřený ze čtyř stran, což je jeden z jeho nedostatků.

„Ta díra nevypadá hezky, navíc je v záběru kamer. Čím dříve zmizí, tím lépe,“ uvědomuje si ředitel FC Zlín Leoš Gojš.

Všechny licenční podmínky by ale měl klub postupně splnit, i když u některých to nebude před začátkem sezony. To by však měla fotbalová asociace akceptovat.

Jde například o kamerový systém, který na stadionu sice už je, ale musí se rozšířit i zkvalitnit kvůli bezpečnosti. Měl by sloužit mimo jiné k identifikaci a zamezení přístupu na stadion výtržníkům, kteří to mají zakázáno.

„Kamery dokáží rozeznat obličeje návštěvníků,“ upřesnil Havlíček. „Také v případě incidentu by policie měla mít možnost pomocí kamerového systému lidi identifikovat. S asociací jsme se dohodli na tom, že požadavek můžeme splnit v průběhu nastávající sezony,“ předestřel Havlíček.

Kamerový systém by se měl instalovat na jaře příštího roku. Fotbalová asociace by měla zohlednit, že město musí v soutěži vybrat firmu na instalaci kamer, což nemohlo udělat dříve, než bylo jasné, že fotbalisté postoupí. „Neměla by to být překážka, když je to garantováno městem,“ míní Gojš.

Mezi další podmínky patří požadavek na separátní vstup do sektoru VIP, což se zajistí novým venkovním schodištěm z vnější strany hlavní tribuny.

„Bude to dost výrazný vstupní portál, jímž se bude dát vstoupit do hlavní tribuny i do VIP prostor. Je to v přípravné části a zpracovává se projektová dokumentace,“ popsal Havlíček.

Na začátku příštího roku by se mělo začít stavět. Město počítá také s rekonstrukcí samotných VIP prostor, které se i rozšíří. S těmito pracemi hodlá začít v červnu.

Splněné jsou i další požadavky, například požární bezpečnosti. Bylo třeba zmodernizovat elektronický požární systém, který při zkušebních zásazích prověřili i hasiči. Zvětšily se také plochy pro dopingovou kontrolu a zvýšil počet sociálních zařízení v šatnách hostů. Přitom se upravila také vstupní chodba.

Kvůli požadavkům asociace se musel rozšířit a zkvalitnit počet míst pro novináře a komentátory, kteří už mají k dispozici nové sedačky i pulty s elektřinou.

Z revizních zpráv ještě vyplynulo, že je třeba ošetřit nosné ocelové konstrukce, které drží střechy na jižní a hlavní tribuně. Jsou napadené korozí, což je třeba řešit. Hotovo by to mělo být v květnu nebo červnu. Vyměnily se i některé sedačky a očistily spodní betonové stupně na východní tribuně, které nejsou kryté tribunou a byly zčernalé od deště.

Fotbalisté Zlína (uprostřed Jakub Kolář) slaví postupu do první ligy. (květen 2025)

Město si také chtělo zadat studii na větší rekonstrukci stadionu, když se před časem rozhodlo, že kvůli nedostatku peněz nebude stavět nový. Podle Havlíčka by se úpravy měly týkat severní, jižní i hlavní tribuny, v níž by se mimo jiné rozšířilo zázemí i VIP prostory.

„A předpokládáme, že by se nad ní nadstavovalo druhé patro, podobně jako to mají v Plzni,“ předestřel šéf Stezy.

Nad hlavní tribunou by vyrostla ještě jedna, čímž by se opět zvýšila kapacita stadionu. Klub by to uvítal.

„Naším cílem je, aby byl stadion zmodernizovaný, uzavřený ze čtyř stran a o něco málo se zvýšila jeho kapacita. Kdyby se někdy hrál ve Zlíně evropský pohár, tak aby splňoval potřebné požadavky,“ dodal Havlíček.