Jawo se zabydluje ve Zlíně: Až si zvyknu, budu ještě užitečnější

„Byl jsem na sebe naštvaný, neproměnil jsem velkou šanci. Musím se ještě více soustředit, tohle není jako ve druhé lize. Když jsem tam nedal jednu, přišla druhá. Ale byl to můj první zápas a časem to bude lepší,“ věří Jawo, druhou šanci dostane v nedělní domácí premiéře proti Českým Budějovicím.

Zlín vs. České Budějovice Online reportáž v neděli od 14:30

Jaké jste měl dojmy ze svého prvoligového debutu?

První, co musím říct, že jsem šťastný, že můžu být tady. Cítím se skvěle, jsem šťastný. Dosáhl jsem toho, po čem jsem toužil.

A utkání v Karviné?

Vnímal jsem rozdíl mezi první a druhou ligou. Není tak velký, ale fyzicky, takticky, technicky je na vyšší úrovni. Musím se více koncentrovat, hrát bezpečněji. S týmem jsem sotva měsíc, ale zdá se mi, jako bych byl jeho součástí delší dobu. Jenom ještě potřebuji čas, abych se adaptoval na nový systém. Jakmile se mi to povede, budu ještě užitečnější.

Jste jediný zdravý útočník mužstva. V Karviné jste čtvrt hodiny před koncem střídal. Zvládnete celý zápas?

Vždycky jsem připravený nastoupit. Jsem připravený naslouchat trenérovi, co po mně chce. Poprvé hraji v jakékoliv nejvyšší profesionální soutěži, takže pořád se musím učit a snažit se být lepší.

Co víte o Budějovicích?

Když jsem byl v Jihlavě, tak jsme proti nim hráli loni na jaře, než postoupily. Ale nebyl jsem na hřišti, utkání jsem sledoval z tribuny. Teď je to úplně jiný tým než ve druhé lize. Hrají velmi dobře, mají propracovaný systém. Ale když budeme dodržovat náš, tak je můžeme překonat. V Karviné se nám to bohužel nepovedlo.

Jak se vám vůbec žije ve Zlíně?

Zatím skvěle. Je to pěkné město. Lidé jsou laskaví a vstřícní, ještě jsem tady neměl žádný problém. Dva týdny po příletu jsem bydlel na hotelu, ale už jsem se přestěhoval do svého bytu a usadil se.