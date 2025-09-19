„Nevím, jestli bych na takový fotbal chodil. Je to jenom: Ležíš, dlouhý aut, standardka, standardka. Někomu se to možná líbí. Mně ne. Nechceme se tímto směrem s naším dukelským týmem ubírat,“ reagoval Holoubek na pozápasové tiskové konferenci na dotaz, jak viděl kouskování hry ve druhém poločase.
Pochopení se však nedočkal. „Když vyleze po zápase, ve kterém má soupeř dvakrát více rohů, stejně střel, 63 procent držení míče a jednou tolik bodů v tabulce, a ty jsi v Olomouci předvedl posledních patnáct minut totální ‚lehandu‘, abys urval remízu, přijde mi to pokrytecké,“ komentoval novinář Jan Vacek Holoubkovy výroky v nejznámějším českém fotbalovém podcastu Kudy běží zajíc.
„Opřel se do zlínského trenéra v zápase, ve kterém Dukla nebyla lepší,“ dodal Vacek.
Na Letné Holoubkovo příkré hodnocení rezonovalo ještě týden po utkání. „Beru to jako znehodnocování něčí práce, nejen nás trenérů, ale celého týmu, celého klubu. Je to zbytečné,“ pronesl kouč nováčka Bronislav Červenka.
Holoubkova slova vnímá jako nekolegiální: „Chápu, že v emocích můžou padnout. Ale takové věci si vůči trenérům nedovoluji. Vážím si jich. Vím, jak je to těžká práce. Každý se potýká se spoustou problémů, které musí řešit a ani je kolikrát nemůže ovlivnit.“
Zlína se kromě „zajíce“ zastal v průběhu sezony i fotbalový expert a bývalý československý reprezentant Stanislav Levý, jenž dění v Chance Lize sleduje a pravidelně glosuje.
„Každý by chtěl, aby proti němu hrál ofenzivně, kombinačně, ale počítají se výsledky a ty Zlín dělá. Není korektní jakýmkoliv způsobem jeho výkony shazovat,“ řekl Levý v srpnovém rozhovoru pro iDNES.cz.
Protizlínskou kampaň rozpoutal Hyský, který neunesl domácí porážku ve vzájemném zápase, poté co jeho tým vyhrál úvodní dvě kola a ze všech stran slyšel chválu na svoje mužstvo.
„Začalo se říkat, že hrajeme defenzivní fotbal. Že jsme tak hráli v Karviné, bylo způsobené tím, že jsme vedli od třetí minuty,“ vysvětloval Červenka s odstupem času.
Místo fotbalu válka, vyhovovala Zlínu, řekl Hyský. Herní projev soupeře sepsul
Nálepku, že Zlín jen boří a zdržuje, odmítá. „V ostatních zápasech jsme se snažili být aktivní ve vystupování, v napadání. Hrajeme přímočařejší, jednodušší fotbal, který se možná některým soupeřům nelíbí. Někdy od nás i bolí, ale nehrajeme zanďoura, nepoleháváme. To je neadekvátní,“ ohradil se Červenka, jehož tým je po osmi kolech se čtrnácti body pátý, zatímco Dukla s polovičním ziskem jedenáctá.
„Hrajeme fotbal, na které máme typologii hráčů. Tým je složený z poctivých, pracovitých kluků, ale jsou také fotbaloví,“ tvrdí Červenka. Osobně se dokáže nad jedovaté rýpance svých protějšků povznést, ale vadí mu, že dělají klubu špatnou reklamu ve veřejném prostoru. „Ať si říká, co chce. Ale špiní klub před fanoušky, kteří nebyli na zápase a pak si dělají obrázek jen z médií, rozhovorů. Házím to za hlavu. Kluci vědí, co od nich chceme, a s jejich prací jsme spokojeni,“ uvedl Červenka.
„Snažím se tím nezaobírat. Nerozhodí nás to. O to více nás to může stmelit, zdravě naštvat, abychom šli svojí cestou, které věříme,“ prohlásil útočník Matěj Koubek, pro něhož bude příští sobotní domácí duel speciální.
Právě z Hradce Králové přišel v zimě do tehdy druholigového Zlína. „Působil jsem tam dva a půl roku. Zažil jsem tam hezkou část kariéry. S Kopcem jsme něco slíbili do kabiny,“ zmínil Koubek krajního beka Miloše Kopečného, který ale nemůže kvůli karetnímu trestu nastoupit. Se zvláštními pocity vyběhne hostující záložník Tom Slončík, jenž v Hradci hostuje z Plzně.
„Bude to pro mě hodně emotivní, zvláštní. Poprvé nastoupím proti Zlínu na stadionu, kde jsem vyrůstal,“ připomněl, že jeho rodina bydlí v domě sousedícím s východní tribunou stadionu.
„Je odchovanec, bude mít motivaci zahrát co nejlepší zápas. Naší motivací bude, abychom to neumožnili jemu ani Hradci a co nejvíce jim to znepříjemnili,“ přeje si Červenka.
